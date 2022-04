ECCELLENZA – Ultimi 90 minuti, in ballo retrocessioni, playout e salvezza: programma e arbitri

Ultimo giro di valzer per il tribolatissimo torneo di Eccellenza pugliese 2021/22. Nel girone B, l’unico verdetto sinora emesso è la vittoria del raggruppamento da parte del Martina che andrà a sfidare il Barletta per la finale diretta per la Serie D. Chi perde, proverà l’accesso attraverso gli spareggi nazionali. Capitolo salvezza: l’ipotesi più plausibile è che, dalla Serie D, scendano dalle due alle tre pugliesi. In questo caso, retrocederanno in Promozione le ultime di ogni girone; terzultima e penultima giocheranno i playout. La Virtus Mola ha bisogno di vincere e sperare che il Castellaneta fermi il Racale. Quest’ultimo, a sua volta, ha, come obiettivo, centrare i playout. Grottaglie, Massafra e Castellaneta sono impegnate a evitare il terzultimo posto, che vorrebbe dire playout contro Racale o Mola.

Programma e arbitri (dom. ore 16)

Castellaneta-Atl. Racale: Marco Giordano di Matera (Calabrese-Torre)

DC Otranto-Ugento: Giulia Montrone di Bari (De Candia-Gugliotta) – sab. h 15 a Castrignano de’ Greci

Gallipoli F.-Grottaglie: Matteo Leopizzi di Lecce (Sibilio-Greco)

Ginosa-Sava: Alessio Casula di Taranto (Santoro-Capotorto) – ore 19

Manduria-Toma Maglie: Mario Cantoro di Brindisi (Garofalo-Scorrano)

Martina-S. Massafra: Domenico Piciaccia di Barletta (Garofalo-Loconte)

Virtus Mola-Ostuni: Paolo Cipriani di Molfetta (Maizzi-Tara) – a Polignano

CLASSIFICA: Martina 58; Sava 46; Gallipoli F. 41; Toma Maglie e Ugento 40; DC Otranto 38; Ostuni 24; Ginosa 32; Manduria 29; Castellaneta e S. Massafra 27; Grottaglie 26; Racale 22; V. Mola 20.

—

GIRONE A (dom. h 16): Atl. Vieste-V. Trani (Rossiello di Molfetta), Canosa-Real Siti (Bonomo di Collegno), Corato-AT San Severo (a Ruvo di Puglia, ore 12, Colazzo di Casarano), DB Trinitapoli-San Marco (ore 11, Camporeale di Molfetta), Manfredonia-Barletta (Cianci di Bari), Orta Nova-CD Mola (a San Ferdinando di Puglia, Giudice di Frosinone), UC Bisceglie-Borgorosso (sab, ore 16, Bonavita di Foggia).

CLASSIFICA: Barletta 70; Corato 60; Trinitapoli 46; Manfredonia e CD Mola 41; UC Bisceglie 39; San Severo 35; Atl. Vieste 29; Canosa, Real Siti e Borgorosso 28; Orta Nova 24; San Marco 20; V. Trani 6.