SERIE D/H – Giudice sportivo, stop per sette calciatori. Caratese, maxi inibizione per Criscitiello

Una defezione per il Nardò in vista della prossima gara sul campo della Puteolana. Non ci sarà, infatti, Francesco De Giorgi, squalificato per un turno dal Giudice sportivo insieme ad altri sei calciatori. Il dettaglio dei provvedimenti disciplinari della 20esima giornata del girone H di Serie D.

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Luca Di Ronza (Francavilla), Aboubakar Diaby (Taranto), Francesco De Giorgi (Nardò), Antonio Arpino (Portici), Davide Cacace (Sorrento), Layousse Diallo (Molfetta), Edoardo Catinali (Puteolana).

ALLENATORI – Una giornata di squalifica per Luca Fusco (Sorrento), Renato Bartoli (Molfetta).

AMMENDE – 800 euro al Molfetta (volontario ritardo nella consegna dei palloni da parte dei raccattapalle negli ultimi 20 minuti di gara, assumendo comportamento ostruzionistico; indebita presenza di persona non autorizzata e non presente in distinta che rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo dell’arbitro).

Tra le altre disposizioni, spicca la lunga inibizione ai danni di Michele Criscitiello, presidente della Folgore Caratese e noto giornalista sportivo, fermato sino al 30 aprile 2022, e quella al dirigente Giacomo Diciannove, sino al 1° settembre prossimo.

Intanto il Casarano comunica il rinvio della gara col Gravina, prevista per domenica prossima, su richiesta del club barese.

(foto: Francesco De Giorgi, Nardò – ©SalentoSport/Coribello)