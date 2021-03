LECCE – A parte in quattro, uno assente: il report dell’Acaya e le decisioni del Giudice sportivo

Allenamento mattutino post-Entella per il Lecce di Eugenio Corini sul terreno dell’Acaya Golf Resort. Hanno lavorato a parte i soliti: Dermaku, Pisacane, Listkowski e Vigorito. Assente Calderoni, in permesso per accertamenti. Domani allenamento pomeridiano al Via del Mare. La prossima gara di campionato è prevista per domenica sera, ore 21, a Reggio Emilia.

Intanto sono tre i calciatori squalificati dal Giudice sportivo dopo le gare della 26esima giornata di Serie B. Diaw, attaccante del Monza, non sarà in campo, nel prossimo turno, contro i suoi ex compagni. Il dettaglio:

CALCIATORI – Squalifica per una giornata: Angelo Corsi (Cosenza), Davide Diaw (Monza), Dario Saric (Ascoli).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Squalifica per un turno a Matteo Fantozzi e Fabio Spighi (Empoli).

AMMENDE – 3mila euro alla Salernitana.

Intanto, è stata rinviata Napoli-Lecce, gara della prima giornata di ritorno, a data da destinarsi.

(foto: SalentoSport/Coribello)