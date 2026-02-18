SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 15.02.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la settima giornata di ritorno.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA: Mateus Da Silva (1)
C.D. FASANO: Aniello Salzano (2)
FERRANDINA: Gianmarco Antonacci (4)
F. ANDRIA: Theodoros Tsioungaris (1)
F. PUTEOLANA (NOLA): Domenico Giampà (all., 8)
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA:
HERACLEA: Antonio Compierchio (all., 1); Francis Mbumba (2)
MANFREDONIA:
MARTINA: Massimiliano Maggi (all., 1)
NARDÒ:
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA: Francesco Verde (1)
SARNESE:
T. ACERRANA: Giovanni Russo (all., 1); Salvatore Manfrellotti (2)
VIRTUS FRANCAVILLA: