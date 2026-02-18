PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 15.02.2026
Promozione pugliese girone B, le decisioni del Giudice sportivo sulle gare giocate il 15 febbraio 2026
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE: Orazio Mitri (all., 1)
CAROVIGNO:
COPERTINO: Francesco Faggiano (1); Giuseppe Frisenda (1)
F. TAVIANO: Marco Costantini (all., fino al 19/03/26); Damiano De Iaco (all., fino al 05/03/26)
GINOSA: Giorgio Sergio (1)
LEVERANO: Samuele Manca (1)
MANDURIA: Papa Massamba Ndiaye (1)
MESAGNE: Donato C. Colapietro (1); Manuel F. Taveri (1)
OSTUNI: Andrea Carlucci (1 – Coppa Italia); Mattia De Pasquale (1 – Coppa Italia); Tomas Fernandez (1 – Coppa Italia)
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO:
SAVA:
SQUINZANO: Ammenda di 350 euro (Coppa Italia); Paolo Longo (1 – Coppa Italia)
TERRE ACAYA-ROCA: Mattia Rutigliano (1)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):
V. LOCOROTONDO: Ammenda di 300 euro; Rocco Natale (1); Simone Lacirignola (1)
V. MATINO: