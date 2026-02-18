Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 15.02.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 15 febbraio 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA: Nicola Castoro (all., 1); Pasquale Farella (1)
CEDAS AVIO BRINDISI: Cosimo Pizzolla (all., fino al 19/03/26); Gianluigi Greco (1)
DON BOSCO MANDURIA: Damiano Doria (1)
FC CAPURSO:
FC MANDURIA: Mattia Motti (1)
FC SANTERAMO: Davide Ariano (1); Fedele Cardinale (1)
GIOVANI CRYOS:
LATIANO:
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO:
S. VITO:
SOCCER T. FASANO:
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO: Fabio Di Santantonio (1)
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE: Ruben Permeti (1)
REAL CELLINO:
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Marco Tamborrini (1)
SUPERSANO: Fabrizio Tanisi (all., fino al 19/03/26); Antonello Ingletto (2); Emanuele Di Seclì (1); Andrea Ciurlia (1)
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE: Gianmarco Pellegrino (1); Bruno Geremias Gauna (1); Riccardo Petrelli (1)
VIRTUS ERCHIE: Ammenda di 50 euro
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO:
ATL. PEZZE:
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO: Pierluigi Laguardia (1)
FORTITUDO A.D.: Antonello Tucci (all., fino al 19/03/26); Alessandro Antonicelli (4); Riccardo Flace (1)
G. PALAGIANELLO: Michele Carrera (4); Diego Elmasllari (1); Gaetano Turbini (1)
KC CONVERSANO: Luca Facciolla (1)
LA BARI SPORTIVA: Alessandro Logrieco (1)
MONOSPOLIS: Marco Olive (1)
PRO GIOIA: Dario Nicastro (1)
PRO MASSAFRA: Giandomenico Attorre (dir., fino al 19/03/26)
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.:
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO: Andrea Cavallo (1); Alessandro Caputo (1)
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO:
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI: Francesco Strusi (1)
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano): Joao L. Batista Ruiz Silva (2)
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA: Rocco Florio (1)
REAL NEVIANO: Daniel Malandugno (1)
SAN DONACI: Alex Culiersi (1)
SAN GIORGIO: Eduardo Pisano (1)
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO:
VS TORCHIAROLO: