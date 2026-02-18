AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 17ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 17
City Gas Revolution-Presicce-Acquarica 2-2
Salento Over Seclì-Pol. Uxentum 5-0
Alixias-Atl. Ascla Tiggiano 5-0
Aradeo-Galatone Romidò 4-1
Salve/Morciano-E. Coluccia Cutrofiano 18/02 h 20.30
C.D. Melissano-FC Galatone 1-3
Poggiardo-FATAC Scorrano 1-0
CLASSIFICA
Poggiardo 42
Fc Galatone 38
Salento Over Seclì 37
Alixias 32
C.D. Melissano 28
Atl. Ascla Tiggiano 26
Fatac Scorrano 26
Aradeo 25
Fc Castrignano 19
Galatone Romidò 15
E. Coluccia Cutrofiano 14
Presicce-Acquarica 10
City Gas Revolution 8
Salve/Morciano 6
Pol. Uxentum 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 18
City Gas Revolution-Aradeo 20/02 h 20.30
Poggiardo-Salve/Morciano 21/02 h 18
Salento Over Seclì-Atl. Ascla Tiggiano 22/02 h 10
Pol. Uxentum-C.D. Melissano 21/02 h 14.30
Alixias-FC Galatone 23/02 h 20.30
FATAC Scorrano-E. Coluccia Cutrofiano 24/02 h 20.30
FC Castrignano-Galatone Romidò 24/02 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
15 RETI: Scarlino M. (CG Revolution), Misciali G. (Salento Over Seclì);
13 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo), Giuri V. (Aradeo)
(…)