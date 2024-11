SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 03.11.2024

Le decisioni del Giudice sportivo in Serie D girone H dopo le partite giocate domenica 3 novembre 2024.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANGRI:

BRINDISI:

CASARANO:

COSTA D’AMALFI: Luigi Proto (all., 4)

F. ANDRIA:

FASANO: Gaetano Iannini (all., 4)

FRANCAVILLA IN S.: Giacinto Allegrini (1); Franco T. Sosa (1)

GRAVINA:

ISCHIA: Luigi Mennella (all., 1); Filippo Florio (1)

MANFREDONIA:

MARTINA: Massimiliano Maggi (dir., 2); Sante Russo (1)

MATERA:

NARDÒ:

NOCERINA:

PALMESE:

REAL ACERRANA: Ammenda di 2.000 euro e diffida (intemperanze di propri tifosi verso il direttore di gara); Ambrogio Soriano (dir., 1); Salvatore Pelliccia (4); Francesco De Giorgi (1)

UGENTO: Cosimo Oliva (all., 1); Emmanuel Martinez (1)

VIRTUS FRANCAVILLA: