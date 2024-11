LECCE – Piove sul bagnato: più grave di quanto sembrava l’infortunio di Pierret

Piove sul bagnato in casa Lecce. Il problema muscolare accusato da Balthazar Pierret nelle scorse ore è ben più grave del previsto.

La società di via Costadura, con una breve nota stampa, ha comunicato gli esiti degli esami strumentali effettuati per approfondire il problema muscolare del mediano francese. Questa la nota: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Balthazar Pierret si è sottoposto ad esami strumentali, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’adduttore lungo della coscia destra”. Orientativamente, i tempi di recupero e ricondizionamento potrebbero aggirarsi sui due mesi.

Infermeria sempre più piena, quindi, alla luce anche del grave infortunio subito da Kevin Bonifazi, che tornerà a disposizione solo nel nuovo anno, e di quelli accusati da Medon Berisha (assente in campo dalla gara giocata a Torino, 15 settembre), Filip Marchwinski (indisponibile da dopo la partita giocata a Udine, 5 ottobre), Luis Hasa (idem come Marchwinski) e Rares Burnete (l’ultima volta in panchina sempre nella gara di Udine).

A ciò si aggiunge che si sta lentamente recuperando Mohamed Kaba, rientrato in campo contro la Fiorentina, poi rimasto in panchina nelle successive tre partite), così come anche Nicola Sansone (spiccioli di gare a Napoli e Bologna) e Lameck Banda, tornato titolare solamente da tre partite.