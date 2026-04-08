SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 02.04.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la giornata n. 30.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA: Ammenda di 300 euro; Vincenzo Ragone (1)
C.D. FASANO: Bruno Barranco Stocco (1)
FERRANDINA: Giovanni Otero (1)
F. ANDRIA: Vincenzo Tagliarino (1)
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.: Vincenzo Ballatore (1)
GRAVINA:
HERACLEA:
MANFREDONIA: Michele T. Castigliego (dir., 1); Umberto De Luca (1)
MARTINA:
NARDÒ:
PAGANESE:
POMPEI: Antonio La Gamba (1); Ivan Baumwollspinner (1)
P. REAL NORMANNA:
SARNESE: Antonio Grillo (all.. 1)
T. ACERRANA:
VIRTUS FRANCAVILLA: