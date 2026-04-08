VOLLEY – Coppa Italia (B/m), Taviano tra le migliori tre d’Italia. Coppa Puglia (D/f), CDM Cutrofiano campione

Il panorama pallavolistico salentino vive un momento di straordinaria grazia, confermandosi un’eccellenza capace di competere ai massimi livelli nazionali e regionali. Il risultato di maggior prestigio arriva dalla Pag Volley Taviano che, ricalcando il successo ottenuto lo scorso anno dal Galatone, ha portato i colori del Salento sul podio della Final Four di Coppa Italia di Serie B maschile. Nella kermesse di Ravenna, la formazione del presidente Davide Gaetani ha conquistato un prezioso terzo posto, superando nella finale di consolazione i veneti del Bardolino con un netto 3-1.

Nonostante il rammarico per una semifinale persa soltanto al tie-break contro il Tuscania, poi vincitore del titolo, coach Alessandro Marte ha espresso profondo orgoglio per un traguardo che vede il Taviano tra le migliori tre realtà su oltre cento squadre partecipanti a livello nazionale. Questa positiva esperienza emiliana funge ora da carburante per il finale di stagione in campionato. Dopo aver centrato i play-off con largo anticipo, Russo e compagni sono chiamati a difendere il primato nel girone G nelle ultime cinque giornate della regular season, a partire dalla delicata trasferta di Termoli, per respingere l’assalto del Molfetta distante ormai solo due lunghezze.

Il successo del movimento salentino non si limita però alla dimensione nazionale, ma travolge anche le competizioni regionali di Coppa Puglia. In ambito femminile, il Cuore di Mamma Cutrofiano ribadisce la sua egemonia nel settore giovanile e di categoria conquistando la Coppa di Serie D con un perentorio 3-0 ai danni del Foggia. Parallelamente, nel settore maschile, il Salento sfiora altri due titoli regionali: la Virtus Tricase si è arresa solo in finale contro il Cerignola nella Coppa di Serie C, mentre l’Olimpia Sbv Galatina ha ottenuto un onorevole secondo posto nella finale di Serie D contro il Trani. Una fotografia d’insieme che restituisce l’immagine di un territorio dove la cultura del volley continua a produrre risultati di altissimo profilo in ogni categoria.