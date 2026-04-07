LECCE – Ammenda a cinque cifre per petardi e fumogeni, il Bologna perde un uomo: il Giudice sportivo

Il bollettino del Giudice Sportivo rifila l’ennesima stangata alle casse dell’US Lecce, confermando un trend economico decisamente preoccupante per la società salentina. L’accensione di un petardo e di numerosi fumogeni durante l’ultima gara è costata al club una nuova ammenda di 10.000 euro. Una cifra che, sommata alle sanzioni precedenti, porta il passivo stagionale 2025/26 alla cifra monstre di 124.000 euro: un tesoretto che il club sta letteralmente bruciando in sanzioni disciplinari legate al comportamento dei tifosi.

Il Lecce non è però l’unica società colpita: la mano pesante del Giudice ha colpito il Milan con 25.000 euro di multa, seguito dall’Inter (5.000 euro) e dal terzetto composto da Napoli, Udinese e Cremonese, sanzionate con 3.000 euro ciascuna.

Sul fronte atleti, spicca la pesante squalifica di Youssef Maleh (Cremonese), che salterà due turni e dovrà pagare 5.000 euro di ammenda. Per quanto riguarda il prossimo impegno dei giallorossi, arriva una notizia importante: il Bologna dovrà fare a meno del suo centrocampista centrale Lewis Ferguson, fermato per una giornata. Tra gli altri squalificati illustri figurano Gudmundsson e Fagioli della Fiorentina, Suslov del Verona, McKennie della Juventus e Pellegrino del Parma.