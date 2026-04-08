PROMOZIONE – Coppa Italia: Telera illude lo Squinzano ma è il Soccer Trani che alza il trofeo. L’albo d’oro aggiornato

Niente da fare per lo Squinzano: la Soccer Trani è la vincitrice della Coppa Italia Promozione 2025/26.

In uno stadio “Nicola Lapi” desolatamente vuoto per i noti fatti accaduti all’andata a Squinzano (QUI), i salentini, sconfitti 1-0 all’andata, erano partiti benissimo col gol di Telera all’8′ del primo tempo, su assist da calcio piazzato di Strambelli. Poi si scatena il Trani che pareggia immediatamente i conti con Cassano e ribalta la gara con i gol di Turitto (26′) e Faliero (27′). Nel finale di tempo poi piove sul bagnato per i bianconeri che rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Quarta. Ne approfitta ancora Prekducaj per mettere dentro il quarto gol tranese (35′) e mandare i suoi al riposo in vantaggio di tre reti.

Nella ripresa il Trani gestisce bene il vantaggio, forte di tre gol e di un uomo di vantaggio. Finisce 4-1 per i locali che succedono, nell’albo d’oro, al San Marco in Lamis.

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ALBO D’ORO COPPA ITALIA PROMOZIONE PUGLIA

2009-10: Valenzano Japigia; 2010-11: Corato; 2011-12: Pro Italia Galatina; 2012-13: Casarano; 2013-14: Bitonto; 2014-15: Gravina; 2015-16: Cerignola; 2016-17: Fasano; 2017-18: Mesagne; 2018-19: Deghi; 2019-20: NON TERMINATA (finale Atletico Racale-United Sly non disputata causa COVID; Coppa assegnata al Racale con delibera 9-8-2022 per successiva radiazione United Sly); 2020-21: NON TERMINATA (Causa Covid); 2021-22: Foggia Incedit; 2022-23: Nuova Spinazzola; 2023-24: Rinascita Refugees; 2024-25: San Marco in Lamis; 2025-26: Soccer Trani.