SERIE D/H – Giudice sportivo: due squalificati per il Nardò, uno a testa per Brindisi e Casarano

Due squalificati per il Nardò in vista del match di Francavilla in Sinni; uno per il Casarano, che domenica sarà a Sorrento e per il Brindisi, impegnato nel derby col Gravina. Tre, addirittura, per la Team Altamura. Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D dopo la 30esima giornata giocata nel girone H.

CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Giuseppe Tedesco (Team Altamura); una giornata di squalifica a testa per Alessandro De Luca (Brindisi), Giacomo Mengoli (Nardò), Matteo Montinaro (Casarano), Antonio Caputo (Nardò), Francesco Bruno (Nocerina), Ciro Lucchese (Team Altamura), Santiago Chacon (Gravina), Emanuel Cuomo (Nocerina),l Giuseppe Mattera (Team Altamura).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 5 aprile per Nicola Squicciarini (Team Altamura).

MEDICI – Inibizione sino al 12 aprile per Nicola Cacucci (Fasano).