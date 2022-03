COPPA PUGLIA – I risultati dell’andata dei quarti di finale

Sono passate in archivio le gare d’andata dei quarti di finale di Coppa Puglia. Otto squadre ancora in lizza per conquistare la doppia finale del 26 maggio e 9 giugno.

Nelle gare odierne, vittorie casalinghe per Levante Azzurro (quattro a due sul Santeramo); per il Mesagne, in rimonta sul Ceglie (4-2); goleada del Salve (Pol. Galatone) che travolge il Cursi per 5-0. Pari con gol tra Città di Trani e Audace Cagnano.

I risultati:

Città di Trani-Audace Cagnano 1-1

Levante Azzurro-FC Santeramo 4-2

Mesagne-Ceglie 4-3

8′ pt Barnaba (C), 29′ pt Caraccio (M), 22′ st Nije (C), 23′ st Maggi aut. (C), 28′ st Reddavide (M), 33′ st Morelli (M), 36′ st Di Coste (M)

Salve (Galatone)-Cursi 5-0

Le partite di ritorno si giocheranno, a campi invertiti, giovedì 14 aprile prossimo.