SERIE D/H – “Giovani D Valore”, trionfa ancora il Fasano per distacco

Per il secondo anno consecutivo, il Fasano del patron Franco D’Amico e dell’associazione Il Fasano siamo noi vince il progetto “Giovani D Valore”, ideato dal Dipartimento Interregionale di Serie D, che premia la squadra che, per ogni girone, dà maggiore spazio agli under.

Il Fasano si è aggiudicato la classifica del girone H con 1.061 punti, seguito da Sorrento (816) e Fidelis Andria (628).

“Ci aggiudichiamo questo importante riconoscimento per il secondo anno consecutivo – afferma il ds del Fasano, Antonio Obbiettivo – a dimostrazione di idee chiare in società e progettualità basata sulle giovani leve, autentico patrimonio e ricchezza del club. Non è mai semplice riconfermarsi, soprattutto in un girone competitivo come il nostro. Nonostante la giovane età della rosa, abbiamo raggiunto un ottimo settimo posto in campionato e la finale di Coppa Italia. I meriti sono di società e staff, ma consentitemi di fare un plauso enorme a mister Giuseppe Laterza, bravo a ‘rischiare’ e a puntare sin da luglio su ragazzi sconosciuti ai più, su cui ha lavorato e scommesso per renderli di livello. Un riconoscimento prestigioso per una società che vuole fortemente puntare sui giovani sotto quota, tenendo più di un occhio aperto sul bilancio e rendendosi fortemente appetibile ai tanti ragazzi del territorio che intravedono vere possibilità di ritagliarsi il proprio spazio in una realtà che li valorizza”.