DEGHI – Si separano le strade con mister Giuliatto: il comunicato ufficiale

Mister Alberto Giuliatto non sarà l’allenatore della Deghi nella prossima stagione. Lo ha appena comunicato il club orange con una nota ufficiale.

“Una decisione complicata e sofferta quella presa dalla dirigenza della Deghi Calcio – si legge nella nota – al termine di un lungo periodo di riflessione. Una scelta che si inserisce all’interno di una più generale rimodulazione dell’attività tecnico-sportiva e in un momento storico nel quale tutto va programmato per il meglio”.

Giuliatto aveva rilevato, nel mese di novembre scorso, la panchina da mister Simone, a sua volta successore di mister Lima. La squadra, al momento della sospensione dei campionati, occupava il quintultimo posto insieme al Martina, contro il quale la Deghi aveva vinto, per 2-1, l’ultimo match di campionato del 1° marzo scorso.

“Gran lavoratore e profondo conoscitore di calcio – continua il comunicato del club del patron Alberto Paglialunga –, il 37enne allenatore ed ex terzino del Lecce si è subito fatto apprezzare per le grandi doti umane e tecniche, ha riportato serenità nello spogliatoio e con l’impegno quotidiano ha plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza. Ha abbinato un gioco sempre propositivo a una serie di risultati che hanno portato il team orange a tagliare il traguardo della permanenza al termine del primo storico torneo di Eccellenza. Riconoscendo le loro qualità, ringraziandoli per il lavoro svolto e per avere partecipato in maniera fattiva alla storia societaria – è la chiosa – i dirigenti della Deghi Calcio, guidati dal patron Alberto Paglialunga, augurano ad Alberto Giuliatto, al collaboratore tecnico e allenatore in seconda Emanuele Ciccardi e al preparatore atletico Marco Bruno le migliori fortune professionali e umane”.