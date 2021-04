SERIE D/H – Giornata pro-Taranto, il Lavello di avvicina. Brindisi, un punto che fa morale: i tabellini della 24ª

Giornata pro-Taranto la 24esima del girone H di Serie D. I rossoblù, col minimo sforzo, superano il Gravina e si portano a +8 (virtualmente) sul Casarano, incappato in un brutto scivolone ad Altamura. Ne approfitta il Lavello che travolge il Sorrento e aggancia le Serpi sul secondo gradino del podio (con una gara in più). Vittorie larghe per Cerignola (sul Picerno), Andria (sull’Aversa) e Francavilla (sulla Puteolana). Colpo esterno del Bitonto a Portici, buon punto, che vale soprattutto per il morale, del Brindisi a Molfetta.

I tabellini della 24esima giornata:

A. CERIGNOLA-AZ PICERNO 4-1

RETI: 9′ pt Russo (C), 7′ st Pitarresi (P), 14′ st e 36′ st Malcore (C), 45′ st Loiodice (C)

A. CERIGNOLA (433): Chironi – Ciafardini, Allegrini (29′ st Silletti), Manzo, Russo – Esposito, Amabile (22′ st Godano Otranto), Muscatiello (35′ pt Spinelli) – Achik, Malcore (41′ st Tedesco), Loiodice. All. Pazienza.

AZ PICERNO (352): Giuliani – Finizio, Nossa, Caiazza – Stadi (1′ st Togora), Pitarresi, Dettori (31′ st Origlia), D’Angelo (18′ st Kosovan), Oyewale – Esposito, Albadoro. All. Palo.

ARBITRO: Aronne di Roma.

NOTE: espulso Finizio (P) al 14′ st per aver interrotto una chiara occasione da gol.

—

F. ANDRIA-REAL AVERSA 4-0

RETI: 30′ pt rig. e 38′ pt Cerone, 17′ st Clemente, 28′ st Prinari

F. ANDRIA (3412): Petrarca – La Cassia (13′ st Clemente), Fontana, Venturini – Benvenga, Manzo (6′ st Paparusso), Monaco, Carullo (17′ st Bolognese) – Cerone (13′ st Prinari) – Scaringella, Mariano (13′ st Dipinto). All. Panarelli.

REAL AVERSA (433): Papa – Mariani, Varchetta, Cassandro (23′ st Pagliuca), Lanzillo – Della Corte, Palumbo, Ziello (10′ st Guglielmo) – Massaro, Negro, Ndiaye. All. De Stefano.

ARBITRO: Costa di Catanzaro.

NOTE: espulso Mariani (A) al 40′ pt per aver interrotto una chiara occasione da gol.

—

FRANCAVILLA-PUTEOLANA 3-0

RETI: 9′ pt Leonetti, 35′ pt e 45′ st Aleksic

FRANCAVILLA (442): Cefariello – Nicolao, Notaristefano, Galdean, Pagano – Di Ronza (17′ st Semeraro), Morleo (26′ st Tarantino), Navas, Leonetti (40′ st De Marco) – Del Col (38′ pt Petruccetti), Aleksic. All. Lazic.

PUTEOLANA (442): Romano – Zingaro (1′ st Marigliano), Massa, Catinali, Granata – Riccio, Ragosta (13′ st Bellante), Ruggiero (24′ st Fontanarosa), Guarracino – Lauria (42′ st Festa), Celiento. All. Ciaramella.

ARBITRO: Rizzello di Casarano.

—

LAVELLO-SORRENTO 4-0

RETI: 19′ pt Burzio, 13′ st e 17′ st El Ouazni, 31′ st Longo

LAVELLO (433): Carretta – Vitofrancesco (33′ st Migliorini), Garcia, Brunetti, Corna – Giunta (28′ st Tuttisanti), Herrera, Longo (33′ st Marotta) – Burzio (19′ st Liurni), El Ouazni, Militano (19′ st Barbara). All. Zeman.

SORRENTO (433): Scarano – Cesarano, Fusco, Terminiello, Masullo – La Monica, Mezavilla, Basile (21′ st Vitale) – Procida (29′ st Cassata), Marino (5′ st Liccardi), Cunzi (13′ st Gargiulo Alf.). All. La Scala.

ARBITRO: Molinaro di Lamezia.

—

MOLFETTA-BRINDISI 1-1

RETI: 14′ st aut. Lacarra (M), 27′ st Merito (B)

MOLFETTA (442): Rollo – Cianciaruso (40′ st Antonacci), Forte, Di Bari, Diallo – Varriale (30′ st Conteh), Fucci, Rafetraniaina (30′ st Triggiani), Lavopa – Strambelli, Lacarra (24′ st Acosta). All. Bartoli.

BRINDISI (4231): Pizzolato – Nives, Suhs, Panebianco, Boccadamo – Merito, Rotulo (16′ st Gori) – Palumbo (24′ st Maglie), Forbes, Calemme (40′ st Sicignano) – Buglia. All. De Luca.

ARBITRO: Angellillo di Nola.

NOTE: espulsi al 45′ pt Bartoli (all. M) e De Luca (all. B).

—

NARDÒ-FASANO rinviata a data da destinarsi

—

PORTICI-BITONTO 0-2

RETI: 2′ pt Lattanzio, 40′ pt Biason

PORTICI (442): Spina – Schiavi (1′ st Elefante), Arpino, Bisceglia, Donnarumma – Vitiello, Nappo, Meola (24′ st Grieco), Del Gaudio (9′ st Scala) – Onda (18′ st Nacci), Prisco. All. Mattiacci.

BITONTO (352): Zinfollino – Nocerino, Petta, Colella D. – Colella S., Mariano (24′ st Piarulli), Capece (35′ st Montinaro), Biason, Tarantino (31′ st Di Modugno) – Lattanzio (39′ st Esposito), Palazzo (24′ st Tedesco). All. Loseto.

ARBITRO: Gambuzzi di Reggio Emilia.

—

TARANTO-GRAVINA 1-0

RETI: 28′ pt Diaz

TARANTO (4-4-2): Ciezkowski – Boccia, Rizzo G., Guastamacchia, Ferrara – Rizzo N. (81’ Silvestri), Marsili, Tissone, Falcone (22’ Versienti, 66’ Matute) – Serafino (59’ Mastromonaco), Diaz (86’ Alfageme). A disp.: Zagari, Shehu, Marrazzo, Corvino. All.: Giuseppe Laterza.

GRAVINA (4-3-3): Pagkratis – Dentamaro, De Gol (82’ Angelini), Gilli (46’ Toskic), Perez – Messori (46’ Cianci), Agresta, De Feo – Ben Khalek (46’ Bisconti), Abayian, Cappiello (52’ Gjonaj). A disp.: Martellone, Nocerino, Correnti, Gjini. All.: Marco Gaburro.

ARBITRO: Alessandro Cutrufo di Catania (Montanelli-Galigani).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Guastamacchia, Rizzo G. (T), Gilli, Toskic, Agresta (G). Espulsi: all’80’ Rizzo G. (T) per doppia ammonizione.

—

TEAM ALTAMURA-CASARANO 1-0

RETI: 14′ pt Spano

TEAM ALTAMURA (352): Donini – Kanoutè, Lanzolla, Russo – Fedel, Guadalupi (42′ st Pantano), Logoluso (34′ pt Lucchese), Baradji (25′ st Langone), Casiello – Bozzi G. (21′ st Croce), Spano (33′ st Ansani). All. Monticciolo.

CASARANO (4312): Pitarresi – Pagliai (33′ st Galfano), Figliomeni, Syku, Argento – Feola (25′ st Giacomarro), Tascone, Ficara (8′ st Mincica) – Bruno (38′ st Negro) – Rodriguez, Santoro (10′ st Favetta). All. Orlandi.

ARBITRO: Duzel di Castelfranco Veneto.

NOTE: espulso al 10′ st Tascone (C) per doppia ammonizione.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)