CASARANO – Black-out ad Altamura, un gol di Spano regala la vittoria ai Leoni biancorossi

Sarà una Pasqua amara per il Casarano, battuta di misura sul campo della Team Altamura. Il Taranto, adesso, è lontano otto punti, seppur con due gare in più.

Al “Tonino D’Angelo” arriva, quindi, la prima sconfitta della gestione Orlandi. Una partita sulla quale l’ex Reggina dovrà riflettere, dato che i suoi ragazzi, in pratica, si sono sconfitti da soli. Va dato merito, però, ad un’Altamura attenta, compatta e cinica, che ha sfruttato a dovere una delle poche palle gol dell’incontro, arrivata quasi all’improvviso, e che ha visto Spano presentarsi in solitaria davanti a Pitarresi, trafiggendolo.

Eppure il Casarano aveva cominciato col motore a mille, costruendo due palle gol nei primi due minuti, prima con Santoro, su cui era stato provvidenziale Donini, poi con lo stesso attaccante rossazzurro, il cui diagonale si alzava di un metro.

Le Serpi partono bene anche nella seconda parte della gara (grande parata di Donini ancora su Santoro) ma poi si complicano la vita da soli. Il minuto clou dell’incontro è il 54′: Tascone, già ammonito, simula in area di rigore, abbastanza platealmente e incoscientemente. L’arbitro non può far altro che mandarlo sotto la doccia in anticipo. La squadra di Monticciolo si sistema bene in campo, attenta a non scoprirsi e a provare a far male con l’uomo in più. Dopo una fiammata di una quindicina di minuti degli ospiti, la gara si addormenta un po’. I tecnici mettono mani alle loro panchine e le occasioni da rete si fanno desiderare. Solo nei minuti finali il Casarano va vicino al pari. Al minuto 86, Favetta si addormenta sul pallone, calciandolo goffamente da ottima posizione e gettando via il possibile punto del pari. L’ultimo brivido, per l’Altamura, arriva al 94′, quando Donini si deve superare per rinviare un pericoloso tiro cross di Negro, entrato, forse, troppo tardi.

Agli archivi, quindi, la quarta sconfitta dei rossazzurri, agganciati al secondo posto dal Lavello (che ha una gara in più rispetto a Santoro e compagni). Dopo la Pasqua, il Casarano ritornerà in campo al “Capozza” per un delicato confronto d’alta classifica contro la Fidelis Andria. Per l’Altamura, invece, mercoledì 7 ci sarà il recupero della 17esima, ancora, in casa, contro il Molfetta.

—

IL TABELLINO

Altamura (Ba), stadio “T. D’Angelo”

giovedì 1° aprile 2021, ore 15

Serie D/H 2020/21 – giornata 24

TEAM ALTAMURA-CASARANO 1-0

RETI: 13′ Spano

TEAM ALTAMURA: Donini, Kanoute, Casiello, Logoluso (25′ Lucchese), Lanzolla, Russo, Fedel, Baradji (70′ Langone), Bozzi G. (66′ Croce), Guadalupi (88′ Pantano), Spano (78′ Ansani). A disp. Bozzi L., Terrevoli, Lorenzo, Gambuzza. All. Monticciolo.

CASARANO: Pitarresi, Pagliai (78′ Galfano), Argento, Tascone, Figliomeni, Syku, Ficara (53′ Mincica), Bruno (83′ Negro), Rodriguez, Feola (66′ Giacomarro), Santoro (55′ Favetta). A disp. Guido, Atteo, Lobjanidze, Longhi. All. Orlandi.

ARBITRO: Duzel di Castelfranco Veneto (Nigri-Dellasanta).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Casiello, Russo, Ansani (TA), Tascone, Figliomeni (C). Espulsi: al 54′ Tascone (C) per doppia ammonizione. Recupero: 1′ pt e 5+1′ st.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA