SERIE D/H – Giornata pro-Fasano, il Casarano allontana la zona rossa della classifica: i tabellini della 28ª

Frenano le prime tre della classifica: il Cerignola porta a casa solamente un punto da Nardò, salvandosi in dieci contro undici; il Bitonto evita la sconfitta proprio nei minuti di recupero nel derby con l’Altamura; il Francavilla raccoglie zero punti dalla trasferta di Nola. Ne approfitta il Fasano che, imponendosi nel derby col Brindisi, guadagna terreno su tutte e si isola al quarto posto. In coda, fermi Matino e Bisceglie, buon punto per il Nardò che, domenica prossima, avrà un altro scontro diretto casalingo col Nola nel recupero della 21esima giornata. Sconfitte Rotonda e Brindisi, mentre il San Giorgio centra i tre punti nel derby campano col Sorrento. Bene il Casarano che si porta a metà classifica.

I tabellini della giornata numero 28:

BISCEGLIE-VIRTUS MATINO rinviata per casi di Covid nel gruppo-squadra del Matino

CASARANO-MARIGLIANESE 2-1

RETI: 26′ pt rig. Dambros Lu. (C), 36′ pt Esposito (M), 15′ st Montinaro (C)

CASARANO (4-4-2): Iannì; Vitofrancesco, Rizzo, Sanchez, Raimo; Atteo, Logoluso, Montinaro (40′ st Dellino), Fontana (22′ st Greco); Santarcangelo (31′ st Dambros Lo.), Dambros Lu. (22′ st Prinari). All. Monticciolo.

MARIGLIANESE (4-3-3): Maione; Faiello, Pantano, Varchetta, De Angelis (31′ st Ragosta); De Martino, Aracri, Massaro (33′ st Rimoli); Langella (40′ st Tagliamonte), Esposito, Marzano (16′ st Palumbo). All. Sanchez.

ARBITRO: Guerra di Venosa.

—

CASERTANA-NOCERINA 1-1

RETI: 9′ st Favetta (C), 40′ st Chietti (N)

CASERTANA (4-2-3-1): Carotenuto; Colacicchi, Rainone, Salto, Monti; Vicente, Vacca (38′ st Kosovan); Addessi (22′ st Felleca), Mansour (1′ st Feola A.), D’Ottavi (31′ st Maresca); Favetta (38′ st Diaz). All. Feola V.

NOCERINA (3-4-1-2): Venditti; Bruno, Donida, Garofalo; Saporito (24′ st Mancino), Cuomo (24′ st Stojanovic), Vecchione, Chietti (45′ st Menichino); Dammacco (29′ pt Bovo); Palmieri, Mazzeo. All. Cavallaro.

ARBITRO: Mazzoni di Prato.

—

FASANO-BRINDISI 1-0

RETI: 9′ st rig. Corvino

FASANO (4-2-3-1): Ceka; Del Col, Camara, Gorzelewski, Bianco; Lezzi, Bernardini (47′ st Richella); Battista (28′ st Gomes F.), Losavio (11′ st Calabria), Corvino (31′ st Semenzin); Sosa. All. Danucci.

BRINDISI (3-5-2): Cavalli; Stranieri, Spinelli (47′ st Meneses), Esposito (3′ st Alfano); Colaci (1′ st Di Giulio), Silvestro, Galdean, De Luca, Morleo (32′ st Rekik); Badje, Lopez (19′ st Trovè). All. Di Costanzo.

ARBITRO: Monesi di Crotone.

—

GRAVINA-LAVELLO 2-0

RETI: 6′ pt Borgia, 36′ pt Giglio

GRAVINA (4-1-4-1): Mascolo; Gilli, Giglio, Chiaradia, Scalera (36′ st Rechichi); Tuninetti; Borgia (14′ st Scalisi), Tommasone (17′ st Galardi), Kharmoud, Di Modugno; Diop (17′ st Musa Leigh). All. Summa e Ragone.

LAVELLO (4-3-3): Chironi; Mannina, Dominguez, Militano (31′ st Tavarone), Sessa; Onraita, Marcellino, San Roman; Basrak (11′ st Marrale), Caruso (11′ st Grande), Ouattara (38′ st Verdirosi). All. Zeman.

ARBITRO: Greco di Ascoli Piceno.

—

MOLFETTA-ROTONDA 1-0

RETI: 48′ st rig. Genchi

MOLFETTA (3-4-3): Viola; De Gol, Demoleon, Lpbjanidze; Giambuzzi, Guadalupi, Traorè (29′ st Romio), Colella; Gjonaj, Pozzebon (37′ st Kordic), Cappiello (29′ st Genchi). All. Bartoli.

ROTONDA (3-5-2): Polizzi; Ruano, Sanzone, Giordano; Valenti, Rotella, Ceesay, Gonella (33′ st Curado), Leone; Palermo, Ferreira da Luz (33′ st Saverino). All. Catalano.

ARBITRO: Tona Mbei di Cuneo.

NOTE: espulso Ceesay (R) al 23′ st per doppia ammonizione.

—

NARDÒ-A. CERIGNOLA 2-2

RETI: 4′ st Tascone (C), 11′ st Mengoli (N), 24′ st Malcore (C), 37′ st rig. Caputo (N)

NARDÒ (4-3-1-2): Rollo; Valzano, De Giorgi, Masetti, Trinchera; Mengoli, Cancelli, Caracciolo; Mancarella (41′ st Gallo), Puntoriere (42′ st Cavaliere), Caputo. All. De Candia.

A. CERIGNOLA (4-2-3-1): Trezza; Vitiello, Allegrini, Sirri, Russo (38′ st Longo); Giacomarro, Tascone (38′ st Silletti); Dorval, Strambelli (15′ st Manzo), Mincica (21′ st Achik); Malcore (38′ st Ciccone). All. Pazienza.

ARBITRO: Fantozzi di Civitavecchia.

NOTE: espulso Sirri (C) al 14′ st per doppia ammonizione.

—

NOLA-FRANCAVILLA 2-1

RETI: 2′ pt D’Ascia (N), 45′ pt Croce (F), 37′ st rig. Figliola (N), 46′ st Sicignano (N)

NOLA (4-3-1-2); Cappa; Togora, Cassandro, Sicignano, D’Ascia; Caliendo (48′ st Miocchi), Acampora, Zito (18′ st Prevete); Ruggiero (48′ st Staiano); Coratella (18′ st Figliola), D’Angelo (39′ st Di Dato). All. Condemi.

FRANCAVILLA (3-5-2): Daniele; Navarro, Di Ronza, Russo; Vaughn (40′ st De Marco), Gentile (40′ st Cristallo); Cabella (30′ st Langone), Petruccetti, Antonacci (27′ st Polichetti); Nolè (18′ pt Zaccaro), Croce. All. Ragno.

ARBITRO: Giaquinto di Parma.

NOTE: espulsi Daniele (F) al 16′ pt, Acampora (N) al 47′ st.

—

SAN GIORGIO-SORRENTO 1-0

RETI: 30′ st Mancini

SAN GIORGIO (4-3-1-2): Bellarosa; Ruggiero, Cassese, Sepe, De Siena; Navas, Caprioli (42′ st Imputato), Argento; Mancini (48′ st Onesto); VArela, Scalzone (36′ st Landolfo). All. Ambrosino.

SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo; Rizzo, Mezavilla (38′ st Ferraro), Mansi; Gargiulo (13′ st manco), Diop (21′ st Selvaggio), Virgilio, Cassata (14′ st tedesco), Romano; Petito (48′ st Marciano), Ripa. All. Cioffi.

ARBITRO: Menicucci di Lanciano.

—

TEAM ALTAMURA-BITONTO 1-1

RETI: 9′ st Baradji (TA), 47′ st Riccardi (B)

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Spina; Clemente, Sall, Mattera; Cancelliere (31′ st Dayawa), Ziello (43′ st Molinaro), Baradji, Serra (13′ st Massari), Tazza; Abreu (25′ st Lucchese), Lorusso (17′ st Tedesco). All. Dibenedetto.

BITONTO (3-5-2): Cannizzaro; Petta, Lanzolla, Colella S. (23′ st Turitto); Stasi (20′ st Palumbo), Biason, Manzo (13′ st Figliola), Mariani (8′ st Piarulli), Lacassia; Lattanzio, Iadaresta (33′ st Riccardi). All. Potenza.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo.

NOTE: Espulso Cannizzaro (B) all’11’ st.

(foto: Vincenzo Corvino, match-winner per il Fasano nel derby col Brindisi)