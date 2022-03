NARDÒ – Frenato il Cerignola capolista, per il Toro un punto d’oro con qualche rammarico

Un punto preziosissimo per il Nardò che rallenta la corsa della capolista Audace Cerignola e che continua ad alimentare la propria classifica. Due a due al “Giovanni Paolo II” in una gara ricca di emozioni.

Nella prima parte di gara, gli ospiti sono più pericolosi con Strambelli e Malcore. Replica De Giorgi con un colpo di testa debole e centrale. Cerignola vicino al gol a metà tempo con un tiro da corta distanza di Sirri, salvato da Rollo, poi Giacomarro non centra lo specchio sul rimbalzo. Al riposo si va sullo 0-0.

Ben più scoppiettante la ripresa: al 4′ Cerignola in vantaggio con Tascone che sfrutta l’assist di Strambelli e, tutto solo, mette dentro da pochi metri. Il Toro non si scoraggia, anzi: corner di Caputo, pareggio fulmineo di Mengoli e parità ristabilita. La gara si complica per gli ospiti al 14′, col doppio giallo a Sirri, ma è l’Audace, in dieci uomini, a trovare il gol del nuovo vantaggio con Malcore: l’ex Lecce, lanciato da Mincica, supera De Giorgi e mette dentro sull’uscita di Rollo. Gara finita? Nemmeno a parlarne: minuto 37, fallo di mani in area foggiana. Dal dischetto ci va Caputo che vince la sfida con Trezza e firma il 2-2 finale.

Niente riposo per i granata che, domenica 20, saranno di scena ancora nel proprio impianto per lo spareggio salvezza contro il Nola.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 13 marzo 2022, ore 15

Serie D/H 2021/22, giornata 28

NARDÒ-A. CERIGNOLA 2-2

RETI: 4′ st Tascone (C), 11′ st Mengoli (N), 24′ st Malcore (C), 37′ st rig. Caputo (N)

NARDÒ (4-3-1-2): Rollo; Valzano, De Giorgi, Masetti, Trinchera; Mengoli, Cancelli, Caracciolo; Mancarella (41′ st Gallo), Puntoriere (42′ st Cavaliere), Caputo. All. De Candia.

A. CERIGNOLA (4-2-3-1): Trezza; Vitiello, Allegrini, Sirri, Russo (38′ st Longo); Giacomarro, Tascone (38′ st Silletti); Dorval, Strambelli (15′ st Manzo), Mincica (21′ st Achik); Malcore (38′ st Ciccone). All. Pazienza.

ARBITRO: Fantozzi di Civitavecchia.

NOTE: espulso Sirri (C) al 14′ st per doppia ammonizione.

(foto: il gol su rigore di Caputo – ph Cardone)