CASARANO – Liquidata la Mariglianese, la zona playout è più lontana

Nuova prestazione convincente degli uomini di mister Monticciolo che fanno bottino pieno (2-1) tra le mura amiche del “Capozza” contro un avversario ostico e grintoso come la Mariglianese.

Che la Mariglianese sia giunta nel Salento con l’obiettivo di vendere cara la pelle lo si capisce sin da subito. Al 5’, gli ospiti si rendono subito pericolosi con Langella che dalla distanza costringe Iannì all’intervento in tuffo. Al 16’ il difensore campano Varchetta, nel tentativo di deviare un traversone, sfiora l’autorete. Il gol del momentaneo vantaggio del Casarano giunge al 26’ su calcio di rigore per atterramento in area di Vitofrancesco da parte di Pantano. Si incarica di calciare Dambros che spiazza Maione. I padroni di casa cercano il colpo dell’uno-due che potrebbe valere la chiusura anticipata dei giochi. Non hanno fatto i conti, però, con Esposito, che al 36’ sigla un eurogol dai 25 metri. Il sinistro della punta avellinese va a insaccarsi proprio all’angolino, dove nulla può Iannì. Gli ospiti chiudono il primo tempo in avanti, con una bella azione che termina con il tiro di poco fuori misura di Aracri.

La ripresa di apre con la Mariglianese che preme sull’acceleratore. Dopo appena tre minuti dall’inizio della seconda frazione di gara Esposito lascia partire l’ennesimo bolide. Questa volta la traiettoria non è così precisa e la palla termina fuori. Il Casarano cerca di reagire, provando ad alzare il baricentro e a rendersi pericoloso. Ci prova prima Dambros, al 56’, con un sinistro che chiama Maione alla presa bassa, poi, al 58’, Logoluso, che colpisce la traversa dalla distanza. I padroni di casa capiscono che il momento è propizio e al 60’ siglano il gol del definitivo vantaggio con Montinaro che finalizza l’assist di Raimo. Il tecnico ospite, Sanchez, si gioca il tutto per tutto, imbottendo la sua squadra di attaccanti. Il Casarano, però, riesce a gestire, conquista tre punti importantissimi e si appresta a vivere la sosta del campionato con relativa tranquillità.

Si tornerà a giocare il 27 marzo, quando il Casarano dovrà affrontare in trasferta il Brindisi.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 13 marzo 2022, ore 14.30

Serie D girone H 2021/22 – giornata n. 28

CASARANO-MARIGLIANESE 2-1

RETI: 26’ Dambros rig. (C), 36’ Esposito (M), 60’ Montinaro (C)

CASARANO: Iannì, Vitofrancesco, Raimo, Logoluso, Rizzo, Sanchez, Fontana (67′ Greco), Atteo, Santarcangelo (76’ Dambros Lo.), Montinaro (85’ Dellino), Dambros Lu. (67′ Prinari). A disp. Montoya, Signorelli, Meduri, Tedesco, De Stefano. All. Monticciolo.

MARIGLIANESE: Maione, Faiello, De Angelis (76’ Ragosta), Pantano, Varchetta, De Martino, Massaro (78’ Rimoli), Langella (85’ Tagliamonte), Esposito, Aracri, Marzano (61’ Palumbo). A disp. Cafariello, Torro, De Giorgi, Tommasini, Strazzullo. All. Sanchez.

Arbitro: Guerra di Venosa.

NOTE: giornata nuvolosa, terreno in discrete condizioni; ammonizioni: Marzano, Dambros Lu., Sanchez, Pantano; angoli: 4-2; recuperi: pt. 2’; st. 5’.

RISULTATI E CLASSIFICA