SERIE B – Pisa, tris alla Cremonese e vetta della classifica. Lecce già al lavoro per Cosenza

Tre reti alla Cremonese: il Pisa è la nuova capoclassifica di Serie B dopo la 29esima giornata. Gara perfetta per i nerazzurri che trovano il gol già dopo 9 minuti con Torregrossa. La Cremonese ha la possibilità di pareggiare in chiusura di tempo ma Zanimacchia fallisce un calcio di rigore.

Il Pisa, allora, ne approfitta nella ripresa per arrotondare il punteggio, ancora col solito Torregrossa, al 5′, e con Puscas a un minuto dalla fine.

In classifica, i toscani scavalcano tutti e salgono a 55 punti; Lecce 54; Cremonese 53; Brescia 52; Monza 51; Benevento 50 e via via tutti gli altri. (QUI la classifica completa)

Il Lecce, intanto, ha ripreso stamani la preparazione in vista della partita di martedì a Cosenza. Ritornerà a disposizione Tuia, dopo la squalifica. Hanno lavorato a parte Di Mariano e Faragò; a riposo Helgason, per la distorsione subita ieri in uno scontro con Joronen. Terapie per Bleve (altra lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra) e Gabriel.

Domani la rifinitura all’Acaya. A metà mattinata, conferenza stampa del presidente Sticchi Damiani.