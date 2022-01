SERIE D/H – “Diversi casi di positività al Covid”, il Fasano chiede il rinvio della gara col Gravina

In attesa che il Dipartimento Interregionale di Serie D si pronunci sull’eventuale sospensione dei campionati, come accaduto in Serie C e dall’Eccellenza in giù, una notizia certa c’è. Fasano-Gravina, gara prevista nel programma della 19esima giornata del girone H di domenica prossima, non si giocherà.

Il club biancazzurro, infatti, con una nota diffusa poco fa, ha comunicato che “a seguito di un ciclo di tamponi effettuato nei giorni scorsi alla ripresa degli allenamenti, sono stati riscontrati diversi casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra. La società ha subito messo in atto le procedure previste dalla normativa vigente, sottoponendo ad isolamento domiciliare i tesserati risultati positivi. La situazione resta costantemente monitorata, nel pieno rispetto del protocollo medico-sanitario. La società pertanto in mattinata ha inviato la documentazione agli uffici preposti della Lega Nazionale Dilettanti, chiedendo che la gara con la FBC Gravina, in programma domenica 9 gennaio c.m., sia rinviata a data da destinarsi”.

(foto: archivio)