EVENTI – 1X2, ritorna il Totocalcio con una veste completamente rinnovata

Il Totocalcio si rinnova. Lo storico gioco legato ai 13 segni da indovinare, nato in Italia nel 1946, riparte con una nuova veste. Si chiama Nuovo Totocalcio il gioco studiato da Sisal: restano i tre segni da indovinare, l’1 in caso di vittoria interna; l’X in caso di pareggio; il 2 in caso di vittoria esterna.

Per ogni schedina, poi, si potrà selezionare solo una delle modalità di gioco previste: Formula 3, Formula 5, Formula 7, Formula 9, Formula 11 e Formula 13.

Ogni colonna costa un euro e la giocata minima è di una colonna.

FORMULA 3 – Si vince pronosticando esattamente i primi due eventi obbligatori in schedina, nell’ordine indicato, e un evento opzionale a scelta. Si esprimerà un solo pronostico per ogni evento.

FORMULA 5 – Si vince pronosticando esattamente i primi tre eventi obbligatori nell’ordine e due eventi opzionali a scelta.

FORMULA 7 – Si vince con quattro eventi obbligatori e tre eventi opzionali a scelta.

FORMULA 9 – Sei eventi obbligatori più tre eventi opzionali a scelta.

FORMULA 11 – Sette eventi obbligatori e quattro eventi opzionali a scelta. Si può giocare anche a sistema, effettuando più di un pronostico per uno o più eventi, e/o inserendo più di quattro eventi opzionali.

FORMULA 13 – Otto eventi obbligatori in ordine e cinque eventi opzionali a scelta, anche in questo caso c’è la possibilità di giocare a sistema.

Si potrà giocare sia on line, sia in ricevitoria. Il concorso numero 1 si chiuderà alle ore 12.15 di domenica 9 gennaio.

Gli eventi obbligatori sono: 1. Villareal-Atletico Madrid; 2. Torino-Fiorentina; 3. Clermont-Reims; 4. Empoli-Sassuolo; 5. Genoa-Spezia; 6. Roma-Juventus; 7. Cagliari-Bologna; 8- Herta-Colonia.

Gli eventi opzionali sono: 9. Inter-Lazio; 10. Udinese-Atalanta; 11. Venezia-Milan; 12. Napoli-Sampdoria; 13. Verona-Salernitana; 14. Siviglia-Getafe; 15. Bochum-Wolfsburg; 16. Lione-PSG; 17. Rayo Vallecano-Betis; 18. Alaves-Atl. Bilbao; 19. Osasuna-Cadice; 20. Nantes-Monaco.

(foto: da “Al Bar dello Sport”, 1983)