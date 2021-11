SERIE D/H – Le decisioni del Giudice sportivo dopo l’11ª giornata

Le decisioni del Giudice sportivo per il campionato di Serie D girone H, gare del 14 novembre 2021.

CALCIATORI – Tre giornate per Tiziano Prinari (Casarano, per avere, a gioco fermo, strattonato e afferrato per il collo un calciatore avversario spingendolo a terra); due giornate a Alfonso Gargiulo (Sorrento, per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara); una giornata a Mariano Del Col (Fasano), Kenneth Van Ransbeeck (Nardò), Antonio F. Lorenzo (Team Altamura), Giuseppe Faiello (Mariglianese), Gabriel Tarantino (Virtus Matino).

ALLENATORI – Due giornate a Luigi Pezzella (Team Altamura, per essere entrato sul terreno di gioco tentando di prendere il pallone dalle mani di un calciatore avversario, spingendolo); una gara per Antonio Orefice (Mariglianese, per essere entrato nell’area tecnica della società avversaria assumendo atteggiamento aggressivo nei confronti degli occupanti).

(foto Coribello/SS)