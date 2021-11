SERIE D/H – Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 10ª giornata

Le decisioni del Giudice sportivo sulle gare della decima giornata del girone H di Serie D.

CALCIATORI – Una giornata per Galo Capomaggio (Fasano), Nicolas Di Biase (Casarano), Ivan Gomes Forbes (Fasano), Soumahoro Langone (Francavilla), Winston Ceesay (Rotonda).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 16.11.21 per Santolo Manzone (Mariglianese, “per essersi allontanato dall’area tecnica per rivolgere espressioni e gesti di protesta all’indirizzo della società ospitante presenti in tribuna”).