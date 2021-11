SERIE C/C – Estensione di squalifica per Taurino (Virtus Francavilla): il Giudice sportivo della 13ª

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della tredicesima giornata del Girone C di Serie C:

CALCIATORI – Due giornate per Emmanuel Mbende (Monterosi Tuscia), Francesco Vivacqua (Picerno), Andrea Zanchi (Catania); una giornata per Guilluame Gigliotti (Bari), Matteo Di Piazza (Fidelis Andria), Stefano Scognamillo (Catanzaro), Marco Teraschi (Latina), Alessandro DI Paolantonio (Monterosi Tuscia), Francesco De Rose (Palermo), Simone Tascone (Turris), Giuseppe Stancampiano (Catania).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Una giornata per Vincenzo Russo (Fidelis Andria, per avere tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro), Daniele Di Donato (Latina, per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’AA2 e per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti nonostante fosse stato espulso), Roberto Taurino (Virtus Francavilla, per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti nonostante fosse squalificato).

AMMENDE – 3000 euro alla Juve Stabia (per avere i suoi sostenitori ripetutamente insultato l’AA2 e indirizzato verso lo stesso sputi che lo attingevano alla schiena, sul calzettone e sulla scarpa sinistra e per avere i suoi raccattapalle rallentato il giuoco); 1000 euro all’Avellino (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco due petardi), al Potenza (per avere una persona non identificata, ma riferibile alla società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara, ed essersi rivolta nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria, provocandone la reazione), alla Paganese (per avere una persona, non identificata ma riferibile alla società, sferrato un calcio contro la porta dello spogliatoio della squadra ospite con conseguente danneggiamento della stessa).

(foto: R. Taurino)