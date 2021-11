LECCE – Ripresa dei lavori all’Acaya. Torta e candeline per bomber Coda

Dopo due giorni di meritatissimo riposo, il Lecce di Marco Baroni si è ritrovato nel pomeriggio all’Acaya per dare il via alla preparazione del prossimo match che vedrà impegnati i giallorossi sul campo del Frosinone, sabato 20 novembre.

Assenti i nazionali Bjarnason, Borbei, Dermaku e Helgason, hanno svolto lavoro personalizzato Coda (che oggi compie 33 anni), Bleve, Meccariello e Tuia.

Per domani è prevista un’altra sessione di lavoro all’Acaya in mattinata. Sempre nella giornata di oggi, Coda, per precauzione, ha effettuato una risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso, le cui risultanze hanno dato esito negativo. Per mercoledì 17 è stata fissata un’amichevole a Melendugno contro la locale formazione di Promozione.

Dopo le gare della dodicesima giornata, infine, il Giudice sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

CALCIATORI – Tre giornate a Kamil Glik (Benevento) e a Idrissa Toure (Pisa); una giornata per Lorenzo Lucca (Pisa), Adam Nagy (Pisa), Amedeo Benedetti (Cittadella), Gian Luca Di Chiara (Reggina), Hamza El Kaouakibi (Pordenone).

Ammonizione, ammenda di 1.500 euro per Dany Mota (Monza) e Jacopo Pellegrini (Pordenone) per simulazione.

(foto: Massimo Coda, ph. Coribello/SalentoSport)