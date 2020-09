SERIE D/H – Il calendario completo 2020/21

Parte domani alle 15.30 la stagione sportiva dilettantistica pugliese 2020-21 con l’andata dei primi turni di Coppa Italia Eccellenza e Promozione. – Per quanto riguarda la prima manifestazione, questi sono gli incontri e le designazioni arbitrali: dom. 20/09 h 15.30 AT San Severo-San Marco: ANNULLATA per la scomparsa di Rocco Augelli Atl. Vieste-Manfredonia: Fabrizio Consales…