SERIE D/H – Il Brindisi perde due uomini, altra ammenda per il Taranto: il Giudice sportivo della 25ª

Zappacosta e Fruci saranno indisponibili, per mister Ciullo, in vista della trasferta dei biancazzurri in casa della capolista Bitonto. Ammenda di 500 euro per il Taranto