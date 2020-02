SECONDA CATEGORIA/C – Lungo stop per De Santis (SG Surbo): il Giudice sportivo della 20ª giornata

Giudice sportivo di Seconda Categoria, girone C, gare della ventesima giornata.

CALCIATORI – Squalifica sino al 31 maggio per Stefano De Santis (Soccer Green Surbo): “Colpiva con una manata un giocatore avversario in pieno volto per proteggere il pallone durante un azione di gioco. A seguito del provvedimento di espulsione si avvicinava al direttore di gara proferendo frasi ingiuriose spingendolo lievemente. Dopo circa 4 minuti rientrava sul terreno di gioco e tirava uno schiaffo a mano aperta nei confronti del portiere della squadra avversaria. A seguito di tanto si creava una rissa che veniva sedata dall’intervento dei dirigenti. Al termine della gara sostava nei pressi dello spogliatoio del direttore di gara continuando a proferire frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dello stesso direttore di gara”; tre (2+1) giornate per Giancarlo Polito (Soccer Green Surbo); una giornata per Valerio D’Amore e Stefano Mandorino (SD Parabita), Antonio De Pascalis (Alessano), Antonio Vedruccio (San Cassiano), Stefano Paladini (Vernole), Alfredo Cosi (Armando Picchi Specchia), Cristian Mastria (Real Neviano), Riccardo Cavalcante (San Pietro Vernotico).