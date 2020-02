LECCE – Deiola ammette: “A Roma sbagliato l’approccio, ripartire dagli errori. Sotto con l’Atalanta”

Prima dell’inizio del primo dei due allenamenti odierni che il Lecce sosterrà ad Acaya, a prendere parola in conferenza stampa è stato Alessandro Deiola.

La mezzala sarda ha parlato della brutta prova di Roma e del prossimo difficilissimo impegno con l’Atalanta: “Nel settore giovanile del Cagliari ho giocato in diversi ruoli, anche da centrale difensivo, poi una volta in Primavera mi sono disimpegnato da play. Sono un tipo di calciatore che si mette a disposizione delle esigenze dell’allenatore. Nella nostra squadra la concorrenza è tanta, nessuno ha il posto garantito, ma tutti lottiamo per una maglia da titolare. Domenica scorsa a Roma probabilmente abbiamo sbagliato l’approccio e commesso qualche errore di troppo. Proprio da questi errori dobbiamo ripartire. Nel prossimo turno saremo impegnati con l’Atalanta, che è tra le squadre più in forma del campionato. Loro hanno tanta qualità e mettono in campo aggressività. Da parte nostra ci vorrà una partita perfetta”.