SERIE D/H – Brindisi continua la marcia, ma un quartetto lo insegue da vicino: i tabellini della 3ª giornata

Dopo la terza giornata del girone H di Serie D c’è sempre il Brindisi in testa, inseguito, a un punto di distanza, da Casarano, Taranto, Team Altamura e Sorrento. I tabellini:

BRINDISI-NARDÒ 3-1

Reti: 6′ pt Cerone (B), 21′ pt Boccadamo (B), 30′ pt Caputo (N), 38′ st Palazzo (B) su rig.



BRINDISI: Lacirignola, Sicignano, D’Angelo, Clemente, Boccadamo (Nives dal 19′ st), Botta, Bottari (Iaia dal 27′ st), Palumbo, Cerone (Maglie dal 39′ st), Lacarra, Palazzo (Zanghi dal 46′ st). A disp. Pizzolato, Merito, Taveri, Pizzolla, Ripanto. All. De Luca.

NARDÒ: Milli, Trinchera, Mengoli, Stranieri, Potenza (Raia dal 1′ st), Cancelli, Scialpi (Angelini dal 38′ st), Caputo, Spagnolo (Gallo dal 25’ pt), Palazzo, Cuomo. A disp. Mirarco, Centoneze, Fiorini, Marulli, Valzano, Miccoli. All. Danucci.

Arbitro: Robilotta di Sala Consilina, coadiuvato dagli assistenti di linea Portella di Frattamaggiore, Castiglione di Frattamaggiore

PUTEOLANA-TARANTO 1-3

RETI: Santarpia 3’ (T), Piacente 33’ (P), Marsili 55’ (T), Alfageme 90+2′ (T)

PUTEOLANA: De Lucia, Caiazzo, Piacente, Cavaliere, Monteleone, Pantano, Festa (56’ Soprano), Imbimbo, Chiacchio (81’ Messina), Landri (70’ Di Caterino), D’Errico. A disposizione: De Rosa, Somma, Puolo, Pecorella, Ramazzotti, Maglione. Allenatore: Luca De Martino.

TARANTO: Sposito, Boccia, Caldore, Marsili, Guastamacchia, Rizzo, Lagzir (81’ Marino), Matute (94’ Ba), Serafino (59’ Mastromonaco), Stracqualursi (67’Alfageme), Santarpia (70’ Diaby). A disposizione: Stasi, Ferrara, Marrazzo, Mariano, Ba. Allenatore: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Davide Giacometti di Gubbio. Assistenti: Edoardo Salvatori di Tivoli e Andrea Cecchi di Roma 1.

NOTE: ammoniti: Caiazzo (P), Boccia (T), Monteleone (P), Cavaliere (P), Marsili (T), Chiacchio (P), Alfageme (T), Rizzo (T), Soprano (P).

CASARANO- FASANO 2-0

RETI: 6’ Rodriguez, 40’ Giacomarro

CASARANO (4-3-3): Guido; Onda, Pedicone (64’ Pagliai), Tascone (87’ Negro), Longhi; Mattera, Sansone (83’ Atteo), Bruno; Rodiguez; Giacomarro, El Ouzni (46’ Minica). A disposizione: Guarnieri, Galfano, D’Andria, Feola, Pennetta. Allenatore: Vincenzo Feola.

FASANO (4-4-2): Suma; Brescia, Cassano (75’ Vogliacco), Monaco (83’ Difino), Urquiza (66’ Procida); Russo, Bernardini, Narese (73’ Gaetani), Cavaliere; Nadarevic, Trovè (66’ De Carolis). A disposizione: Caccetta, Angelini, Pittelli, Lanzone. Allenatore: Raimondo Catalano.

ARBITRO: Matteo Canci di Carrara. ASSISTENTI: Luca Gibin di Chioggia e Paolo Tomasi di Schio.

NOTE: Cielo parzialmente nuvoloso, 24 gradi. Terreno in non perfetto condizioni. Ammoniti: 45’ Pedicone (C), (69’) Russo (F). Espulsi: nessuno. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

AZ PICERNO-T. ALTAMURA 1-2

RETI: 45′ pt Casiello (TA), 13′ st Guadalupi rig. (TA), 46′ st Nossa (P)

AZ PICERNO: Giuliani, Dametto (1′ st Sicuro), Nossa, Caiazza, Finizio, Pitarresi (19′ st Iadaresta), Dettori, Leone (1′ st Santarcangelo), Oyewale (1′ st Zito), Esposito, Albadoro (12′ st D’Angelo). All. Ginestra.

T. ALTAMURA: Bozzi, Errico (17′ st Terrevoli), Lanzolla, Russo, Lorenzo, Langone, Biason, Guadalupi (39′ st Kanoute), Casiello, Tedesco (17′ st Pantano), Croce. All. Monticciolo.

ARBITRO: Franzò di Siracusa.

BITONTO-MOLFETTA 2-1

RETI: 11′ st e 30′ st Lattanzio (B), 20′ st Pinto (M)

BITONTO: Figliola, Di Cecco (17′ st Colella), Nannola, Mariani (25′ st Fucci), Petta, Sirri, Palmisano (42′ st Tedone), Capece, Lattanzio, Pozzebon (21′ st Taurino), Piarulli (38′ st Zaccaria). All. Ragno.

MOLFETTA: Tucci, Pinto, Dubaz, Lamacchia, Diallò (19′ st Di Bari), Romano, Afri, Gogovski (31′ st Caprioli), Mingiano, Lavopa (5′ st Legari, 33′ st Saani), Triggiani (5′ st Ventura). All. Bartoli.

ARBITRO: Delli Carpini di Isernia.

CERIGNOLA-FRANCAVILLA 0-1

RETI: 74′ Pagano

CERIGNOLA: Chironi, Silletti, Acampora, Amoabeng (69′ Muscatiello), Colucci (74′ Salvemini), Conti (82′ Verde), Esposito, Alfarano (69′ Amabile), Achik, Tedesco, Leonetti (65′ Battista). all. Pazienza.

FRANCAVILLA: Chingari, Pagano, Dopoud (55′ Di Ronza), Cabrera, Morleo (73′ Caponero), Petruccetti (57′ Sellitti), Galdean, Navas, Nicolao (82′ De Marco), Nolè, (93′ Cappiello), Pisanello. All. Lazic.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata.

SORRENTO-F. ANDRIA 2-1

RETI: 26′ Camara (S), 71′ Prinari (FA), 77′ Cunzi (S)

SORRENTO: Scarano, Gargiulo Ale., Cacace, Mezavilla, Basile, La Monica, Mancino (75′ maranzino), Camara, Masullo, Cunzi (89′ Guadagni), Liccardi (75′ Gargiulo Alf.). All. Fusco.

F. ANDRIA: Anatrella, Venturini, Paparusso, Fontana, Notaristefano (60′ Zingaro), Manzo (39′ Minincleri), Busetto (79′ Tusiano), Azzarito (51′ Lacassia), Minacori (22′ Bolognese), Cristaldi, Prinari. All. Panarelli.

ARBITRO: Lipizer di Verona.

NOTE: espulsi Maranzino (S) all’88’; Fontana (FA) al 95′.

REAL AVERSA-GRAVINA 2-1

RETI: 61′ Varchetta (RA), 73′ Chianese (RA), 89′ Puntoriere rig. (G)

REAL AVERSA: Prudente, Lanzillo (67′ Cardone), Cassandro, Varchetta, Riggio, Gallo, Barone, Della Corte, Ndiaye, Simonetti (80′ Improta), Chianese (90′ Giliberti). All. De Stefano.

GRAVINA: Pagkratis, Gilli, Dentamaro, Panebianco (60′ Vranjican), Bisconti, Correnti, Montinaro, Chiaradia, Ficara, Puntoriere, Gjonaj. All. De Leonardis.

ARBITRO: Rodigari di Bergamo.

LAVELLO-PORTICI 3-0

RETI: 1′ pt Liurni, 34′ pt Herrera, 38′ st Longo

LAVELLO: Carretta, Dell’Orfanello, Vitofrancesco, Longo, Burzio, Herrera, Liurni (39′ st Jawara), Garcia, Giunta (42′ st Alvarez), Brunetti, Mercuri. All. Zeman.

PORTICI: Schaeper, Vitiello, Donnarumma (19′ st Marigliano), Nappo, Arpino, Saverise (1′ st Avella), Carnevale (9′ st Sorrentino), Illuminato (21′ st Del Gaudio), Maione, Prisco, D’Acunto. All. Panico.

ARBITRO: Palumbo di Bari.