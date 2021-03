SERIE D/H – Brindisi, è caduta libera. Fasano, colpo e aggancio sull’Aversa: i tabellini della 23ª giornata

Venti reti e una sola vittoria in trasferta nella 23esima giornata del girone H di Serie D. Il Taranto sfrutta la pausa forzata del Casarano per battere il Brindisi e portarsi a +5 sulle Serpi, che mantengono le distanze sul Lavello (nettamente superato dal Cerignola). I lucani sono raggiunti al terzo posto dai corregionali del Picerno che scavalca anche l’Andria, bloccata a Pozzuoli. Colpaccio Fasano che batte e aggancia – momentaneamente – l’Aversa. Brindisi sempre più in caduta libera.

Giovedì si ritorna in campo per il turno pre–pasquale.

I tabellini della sesta di ritorno:

A. CERIGNOLA-LAVELLO 3-0

RETI: 9′ pt Achik, 6′ st e 22′ st Malcore

A. CERIGNOLA (4-3-3): Chironi – Ciafardini, Allegrini (40′ st Silletti), Manzo, Russo (45′ st Amoabeng) – Godano Otranto (16′ st Amabile), De Cristofaro, Muscatiello – Achik, Malcore (30′ st Tedesco), Loiodice (33′ st Verde). All. Pazienza.

LAVELLO (4-3-3): Carretta – Barbara, Garcia (15′ st Zullo), Brunetti, Dell’Orfanello – Longo (28′ st Tuttisanti), Migliorini (17′ st Marotta), Giunta (17′ st Corna) – Liurni, El Ouazni (25′ pt Vitofrancesco), Burzio. All. Zeman.

ARBITRO: Virgilio di Agrigento.

NOTE: espulso Dell’Orfanello al 16′ pt.

—

AZ PICERNO-MOLFETTA 2-1

RETI: 5′ st Strambelli (M), 9′ st D’Angelo (P), 11′ st Esposito (P)

AZ PICERNO (3-5-2): Giuliani – Girasole, Nossa, Finizio – Stasi (10′ st Togora), D’Angelo (40′ st Iadaresta), Pitarresi, Esposito (33′ st Caiazza), Guerra – Origlia (40′ st Oyewale), Albadoro. All. Palo.

MOLFETTA (3-4-3): Rollo – Forte, Di Bari, Diallo (34′ st Acosta) – Varriale, Fucci, Caprioli, Cianciaruso – Strambelli, Lacarra (38′ st Ventura), Triggiani (28′ st Lavopa). All. Bartoli.

ARBITRO: Pirriatore di Bologna.

—

BITONTO-FRANCAVILLA 2-1

RETI: 18′ pt Mariani (B), 30′ pt rig. Palazzo (B), 34′ pt Galdean (F)

BITONTO (3-5-2): Zinfollino – Nocerino, Petta, Colella D. – Colella S., Mariani (38′ pt Piarulli), Capece, Biason, Tarantino – Palazzo (43′ st Esposito), Tedesco (24′ st Taurino). All. Loseto.

FRANCAVILLA (3-5-2): Cefariello – Di Ronza, Pagano, Dopud (43′ st Caponero) – Del Col (15′ st Leonetti), Navas, Galdean, Petruccetti (47′ st Pisaniello), Morleo – Aleksic, Nolè (30′ st De Marco). All. Marziale (Lazic squalificato).

ARBITRO: Muccignato di Pordenone.

—

BRINDISI-TARANTO 1-3

RETI: 44′ pt Nives (B), 8′ st rig. Rizzo N. (T), 17′ st Diaz (T), 34′ st Guastamacchia (T)

BRINDISI (4-2-3-1): Pizzolato – Nives (37′ st Dario), Panebianco, Suhs, Boccadamo – Bottari (25′ pt Rotulo), Iaia – Palumbo (40′ st Maglie), Botta (11′ st Buglia), Calemme (33′ st Padin) – Forbes. All. De Luca.

TARANTO (4-2-3-1): Ciezkowsky – Boccia, Guastamacchia, Ferrara, Silvestri – Marsili, Tissone (21′ st Matute) – Mastromonaco (1′ st Serafino), Rizzo N., Falcone (40′ st Diaby) – Diaz (47′ st Corvino). All. Laterza.

ARBITRO: Luongo di Napoli.

—

CASARANO-NARDÒ rinviata a data da destinarsi

—

GRAVINA-PORTICI 0-0

GRAVINA (4-3-3): Pagkratis – Bisconti – De Gol, Gilli, Angelini (38′ st Nocerino) – De Feo, Ungaro, Messori (17′ st Correnti) – Gjonaj (38′ st D’Addabbo), Cappiello, Cianci. All. Gabarro.

PORTICI (4-3-3): Spina – Bisceglia, Arpino, Donnarumma, Schiavi – Meola, Vitiello, Onda (20′ st Esposito) – Grieco, Prisco, Scala (35′ st Conte). All. Mattiacci.

ARBITRO: Pasculli di Como.

—

PUTEOLANA-F. ANDRIA 1-1

RETI: 25′ pt Celiento (P), 49′ st rig. Mariano (FA)

PUTEOLANA (4-4-2): Romano . Zingaro, Armeno, Catinali (46′ st Ruggiero), Granata – Riccio, Cigliano, Fontanarosa, Celiento (30′ st Ragosta) – Lauria (9′ st Bellante), Fibiano (1′ st Romeo). All. Ciaramella.

F. ANDRIA (4-3-1-2): Petrarca – La Cassia, Clemente (20′ st Mariano), Manzo, Fontana (31′ st Paparusso) – Venturini, Prinari (1′ st Benvenga), Bolognese (9′ st Dipinto) – Scaringella – Avantaggiato (9′ st Carullo), Figliolia. All. Panarelli.

ARBITRO: Terribile di Bassano.

NOTE: espulsi Armeno (P) al 48′ st e Cigliano (P) al 50′ st.

—

REAL AVERSA-FASANO 0-1

RETI: 26′ pt Melillo

REAL AVERSA (3-5-2): Papa – Varchetta, Cassandro, Mariani (31′ st Ziello) – Ndiaye (11′ st Avella), Faiello, Gallo, Della Corte, Guglielmo (40′ st Massaro) – Messina (31′ pt Chiacchio), Chianese. All. De Stefano.

FASANO (3-4-1-2): Suma – Camara, Lopez P., De Miranda – Bernardini, Amoruso, Urruty (11′ st Nellar), Dorval – Mellillo (50′ st Dellino) – Meduri (45′ st Urquiza), Lopez (11′ st Dambros). All. Costantini.

ARBITRO: Gauzolino di Torino.

NOTE: espulso Faiello (RA) per doppio giallo al 30′ st.

—

SORRENTO-TEAM ALTAMURA 2-2

RETI: 38′ pt Spano (A), 43′ pt rig. Cunzi (S), 18′ st Casiello (A), 52′ st rig. Cunzi (S)

SORRENTO (4-3-3): Scarano – Basile, Cacace, Fusco, Masullo – La Monica, Mezavilla, Camara (27′ st Cesarano) – Procida (20′ st Cassata), Liccardi, Mancino (27′ pt Cunzi). All. La Scala.

TEAM ALTAMURA (4-3-1-2=: Donini – Kanoute, Lanzolla, Russo (17′ st Pantano), Casiello (17′ st Lo Russo) – Baradaj, Logoluso (47′ st Lorenzo), Fedel – Guadalupi (17′ st Langone) – Croce, Spano (38′ st Bozzi G.). All. Monticciolo.

ARBITRO: Toro di Catania.