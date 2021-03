TENNIS – Ct Maglie, buon pareggio (con qualche rammarico) sul campo della storica rivale Angiulli Bari

Buon pareggio (3-3) per il Ct Maglie sul campo dell’Angiulli Bari nella penultima giornata della fase regionale del campionato di Serie C maschile di tennis a squadre.

Per il club salentino sono scesi in campo, capitanati da Mattia Leo, Marzo Cezza e Gabriele Frisullo: Alessio Giordano (2.8), Mattia Rocco Chiarelli (3.1) e Stefano Costa (3.2); per l’Angiulli, storica rivale del Ct Maglie: Luca Narcisi (2.4), Domenico D’Alena (2.8), Vittorio Panaro (3.1), Stefano De Luisi (3.1), Gianfranco Addante (3.2), Gianluca Caccuri (3.3).

Nei singolari: Narcisi b. Giordano 63 62; Spano b. Panaro 63 61; Costa b. Addante 62 63; Chiarelli b. Luisi 76(3) 62; nei doppi Narcisi-Caccuri b. Costa-Giordano 63 75; Addante-D’Alena b. Spano-Chiarelli 63 63.

“Un buon risultato – riferisce il ds magliese Antonio Baglivo –. Sarebbe potuto andare meglio dopo il 3-1 dei singolari che ci avrebbero dato ottime possibilità di qualificazione playoff. Comunque il pareggio ci pone al secondo posto in classifica, con Angiulli e Molfetta, che sarà l’ultima squadra che incontreremo. Per questo motivo, saranno decisivi i risultati dell’ultima giornata per stabilire le griglie playoff e playout. Bravi tutti i nostri ragazzi che hanno confermato le loro capacità tecniche”.

Il prossimo appuntamento, per il Ct Maglie, è fissato per domenica 11 aprile, dalle ore 9, in casa contro il Molfetta.

(foto: la squadra di Serie C del Ct Maglie)