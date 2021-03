VOLLEY B/m – Galatone lotta, ma non basta: Taviano incassa l’intera posta. Giuri: “Abbiamo fatto esperienza”

Al termine di una bella sfida al Palazzetto di Sannicola, l’Allianz Colazzo Volley Galatone cede il passo alla Pag Taviano, in quattro set, nella decima giornata di Serie B maschile.

Partita equilibrata in tutti i frangenti, con fiammate da una parte e dall’altra: mister Alemanno sceglie di nuovo Epifani, DeLorentis, Papa, Sancesario, Pagano e Amodio, con Michele Muci e Buttarini ad alternarsi a guardia della seconda linea.

A dispetto di un inizio freddo (sullo 0-3 del primo set il tecnico neretino sceglie di scuotere subito i suoi con un time-out) tutta la prima frazione fa vedere bel gioco e i bianco-verdi rispondono colpo su colpo, muro su muro alle iniziative dei ragazzi di Vannicola. Il set si conclude sul 22-25 per gli ospiti, con i padroni di casa che però si rifanno subito dopo: con decisione Alemanno e i suoi conquistano il secondo set, che con la stessa verve delle due compagini si conclude con il 25-21 per gli uomini del presidente Giuseppe Giuri.

Nella terza frazione si registra il “calo di temperatura” dei galatonesi, che non ripetono la prestazione dei primi due parziali, cedendo per 14-25. Quarto set di nuovo caldo, con ancora – sbavature a parte – un’ottima prestazione del sestetto targato Allianz: a pochi minuti dall’inizio del set rientra nei giochi Andrea Muci (già chiamato in causa nelle frazioni precedenti) al posto di Pagano. I bianco-verdi lottano palla su palla, si fanno rimontare un vantaggio di cinque punti ma restano in rotta, salvo cedere nel finale agli ospiti sul punteggio di 22-25.

Il decimo turno ha segnato l’ultimo atto della regular season della serie B: in attesa delle decisioni della Federazione su come sarà programmata la seconda fase del torneo, il presidente Giuri traccia un bilancio di quanto fatto finora: “Per noi era il primo anno, siamo i più giovani, abbiamo fatto la nostra esperienza e abbiamo fatto i punti che dovevamo contro le squadre con cui potevamo giocarcela. Se dovessimo proseguire, ci prepareremo subito per la seconda fase che è alla nostra portata”.

