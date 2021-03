FEMMINILE – Lecce Women, continua il momento no: il Palermo infligge il secondo stop di fila

Continua il momento no per il Lecce Women, battuto anche a Palermo, impostosi con lo stesso punteggio dell’andata: 2-0.

Nell’isola è arrivata la seconda sconfitta consecutiva contro una delle pretendenti alla vittoria finale. Le rosanero hanno portato a casa il match grazie alle segnature di Coco, in avvio di gara, e di Renda, in pieno recupero.

“Con il Palermo – si legge in una nota del club – abbiamo pagato a caro prezzo gli errori difensivi nei primi e negli ultimi minuti di gara e anche gli errori sottoporta. Siamo partite bene e la prima occasione è stata nostra, dopo il gol subito abbiamo reagito ma quando si creano tre, quattro occasioni e non si realizzano diventa difficile giocare contro un Palermo ben messo in campo, avanti di un gol, con il caldo e per giunta fuori casa. Non cerchiamo scusanti ma le assenze hanno pesato e il cambio di Guido nel primo tempo ci ha costretto a modificare l’assetto che avevamo preparato per affrontare la gara. Adesso abbiamo una lunga sosta, lavoreremo per migliorarci e per cercare di conquistare più punti possibili in questo girone di ritorno”.

Ora una lunga pausa: il Lecce Women ritornerà in campo domenica 18 aprile in trasferta contro il Formello.

—

IL TABELLINO

LUDOS PALERMO-LECCE WOMEN 2-0

RETI: 5′ pt Coco, 46′ st Renda

LUDOS PALERMO: Iemma, Talluto (1′ st Viscuso S.), Pellegrino, Cancilla, Collova, Zito, Dragotto, Lazzara, Impellitteri (38′ st Renda), Viscuso I., Coco (33′ st Cusmà). A disp. Barone, Governale, Tarantino, Palermo, Geraci. All. Buttaccio (Licciardi indisponibile).

LECCE WOMEN: Shore, Bengtsson, Felline, Guido (37′ pt Bergamo), Costadura (34′ st Margari), De Benedetto (18′ st Marsano), Tomei, Tirabassi, Capello, D’Amico, Cazzato. A disp. Rizzon, Durante. All. La Mazza (Indino squalificata).

ARBITRO: Papagno di Roma 2.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammonite: Zito, Viscuso I. (P), D’Amico, Tomei (L). Recupero: 1′ pt, 5′ st.

—

RISULTATI (13esima giornata): Apulia Trani-Res Women 0-1, Palermo-Lecce Women 2-0, Ternana-Monreale 4-0, Formello-Pescara 1-5, Chieti-S. Egidio 4-1. Riposo Crotone.

CLASSIFICA: Res Roma 29 – Chieti e Palermo 28 – Lecce 21 – Trani e Pescara 16 – Ternana 14 – Formello 12 – Monreale 10 – S. Egidio 8 – Crotone 1-

PROSSIMO TURNO (11.04): Crotone-Catanzaro, S. Egidio-Formello, Trani-Palermo, Monreale-Pescara, Res Women-Ternana. Riposa Lecce Women.

(foto: archivio, ©SalentoSport/Coribello)