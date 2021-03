BRINDISI-TARANTO – Il derby è rossoblù: tris al “Fanuzzi” e la corsa in vetta continua

Il Taranto fa suo il derby del Fanuzzi. Gli ionici ottengono tre punti pesantissimi contro il Brindisi, che potrebbero risultare fondamentali per la rincorsa al primato. Al vantaggio biancoazzurro di Nives, rispondono le reti di: Rizzo, Diaz e Guastamacchia. I rossoblù allungano su Andria e Lavello, aspettando il Casarano, ora distante cinque punti.

LA CRONACA – La prima occasione è di marca brindisina: Boccadamo all’8’ ci prova con un gran botta da fuori, che si spegne sul fondo. Al 30’ si vede il Taranto con un colpo di testa di Silvestri terminato alto. I rossoblù crescono e vanno vicini alla marcatura con una conclusione di Falcone al 36’, sfera larga alla destra di Pizzolato. Gli ionici sfiorano la rete tre minuti più tardi con una bella azione di Marsili al 39’: la sfera sibila l’incrocio dei pali. I biancoazzurri rispondono un minuto più tardi: al 40’ c’è un tiro deviato di Botta, palla fuori di poco. Quando il primo tempo sembra chiudersi sullo zero a zero, Nives, con un tiro dalla lunga distanza, beffa Ciezkowski e porta in vantaggio i suoi al 46’. La prima parte di gara termina con gli uomini di De Luca avanti.

Nel secondo tempo entra in campo un altro Taranto. Al 53’ Falcone si procura un calcio di rigore per un fallo di Nives: della battuta si incarica Rizzo, che pareggia. La squadra di Laterza, poi, mette la freccia al 62′: Tissone tira da fuori, la sfera termina tra i piedi di Diaz, che, freddo, batte Pizzolato per il vantaggio ionico. I rossoblù non soffrono nulla e sfiorano il tris al 72’ con un tiro di Matute respinto da Pizzolato. È il preludio al terzo gol della capolista, che arriva al 79’: punizione di Marsili respinta di testa, la sfera si impenna. Guastamacchia anticipa il portiere e la sfera finisce dentro per il tre a uno. Ospiti vicini al poker all’82’ con un tiro di Matute, l’estremo difensore biancoazzurro respinge. Il Brindisi si fa vedere solo al 91’ dopo una conclusione di Padin, respinta bene da Ciezkowski. La gara termina dopo cinque minuti di recupero: i rossoblù che ottengono la loro seconda vittoria consecutiva. Tre punti che potrebbero risultare fondamentali per la corsa al primo posto. Giovedì, prima della pausa pasquale, c’è la gara contro il Gravina. Il Brindisi, invece, sarà di scena a Molfetta.

—

IL TABELLINO

Brindisi, stadio “Franco Fanuzzi”

domenica 27 marzo 2021, ore 15

Serie D girone H 2020/21 – giornata 23

BRINDISI-TARANTO 1-3

RETI: 45+1′ Nives (B), 59’ rig. Rizzo (T), 62’ Diaz (T), 79’ Guastamacchia (T)

BRINDISI (4-2-3-1): Pizzolato – Nives (81’ Dario), Panebianco, Suhs, Boccadamo – Iaia, Bottari (25’ Rotulo) – Palumbo (84’ Maglie), Calemme (77’ Padin), Forbes – Botta (57’ Buglia). A disp.: Lacirignola, Monteleone, Sicignano, Pizzolla. All.: Claudio De Luca.

TARANTO (4-2-3-1): Ciezkowski – Boccia, Silvestri, Guastamacchia, Ferrara – Marsili, Tissone (66’ Matute) – Mastromonaco (46’ Serafino), Rizzo N., Falcone (84’ Diaby) – Diaz (90+3′ Corvino). A disp.: Zagari, Shehu, Marrazzo, Versienti, Tigri. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli (Gambino-Pelosi).

NOTE: Ammoniti: Laterza (All. T), Tissone (T), Iaia (B), Nives (B). Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza Covid.

(foto: archivio, ©Capriglione)

