VIRTUS FRANCAVILLA – Maniero di rigore, dal “Partenio” di Avellino si torna a mani vuote

Sconfitta di misura al “Partenio” per la Virtus Francavilla. Un gol di Maniero su rigore al 36′ decide la sfida della 33esima giornata a favore dell’Avellino dell’ex Lecce, Piero Braglia.

Nonostante un avvio di gara non proprio brillante, gli irpini costruiscono la prima palla gol con Maniero al quarto d’ora. Il mancino dell’attaccante di casa sfila a lato di un soffio con Costa battuto. Dopo una fase equilibrata e senza grosse opportunità, l’Avellino mette la freccia al 36′: rigore per fallo di Celli su D’Angelo, dal dischetto Maniero spiazza Costa per l’1-0. La reazione virtussina si fa attendere e al riposo si va sul vantaggio irpino.

La ripresa si apre con la Virtus in costante possesso palla, benché sterile. Al 10′ Ciancio sfiora il raddoppio con un destro radente al palo. Le rispettive difese non corrono grossi rischi e comincia il valzer delle sostituzioni. L’occasione migliore per gli ospiti arriva da corner, al 33′: su palla vagante, ci prova Adorante, il cui tiro, deviato, finisce tra le braccia di Forte. Al 36′ Maniero va vicino al bis personale e di squadra con un diagonale largo di poco. L’ultima nota di cronaca, poi, è l’espulsione di Celli al primo di recupero, con la sua squadra protesa in attacco alla caccia del pari, che, però, non arriverà.

Sconfitta, tutto sommato, prevedibile per i biancazzurri che, dopo il blitz di Teramo, non riescono a dare continuità su un campo difficilissimo come quello della vice capolista. La squadra di Colombo resta ferma a 34 punti ma sabato prossimo non potrà più fallire, quando al “Giovanni Paolo II” si presenterà la Cavese, ultima ruota del carro del girone C.

IL TABELLINO

Avellino, stadio “Partenio”

domenica 28 marzo 2021, ore 15

Serie C/C 2020/21 – giornata 33

AVELLINO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETI: 36′ Maniero rig.

AVELLINO (3-5-2): Forte – Rocchi, Miceli, Illanes – Ciancio, Rizzo, Aloi, D’Angelo, Tito (83′ Baraye) – Maniero (83′ Adamo), Santaniello (75′ Fella). A disp. Pane, Laezza, Capone, Silvestri M.. All. Braglia.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa – Celli, Pambianchi (87′ Zenuni), Caporale – Delvino (56′ Castorani), Giannotti, Franco, Mastropietro (87′ Miccoli), Nunzella (73′ Sparandeo) – Ciccone, Vazquez (72′ Adorante). A disp. Crispino, Negro, Marino, Calcagno, Carella, Tchetchoua. All. Colombo.

ARBITRO: Cavaliere di Paola.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Rocchi, D’Angelo (A), Giannotti, Celli (VF). Espulsi: al 90+1′ Celli (VF) per doppia ammonizione. Recupero: 0′ pt, 5′ st.

(foto: Piero Braglia, allenatore dell’Avellino)