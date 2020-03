SERIE D/H – Il Bitonto rallenta ancora, il Foggia prende la scia. Chance sprecata per il Cerignola: il punto dopo la 26ª giornata

Rallenta ancora il Bitonto capolista, che nel ventiseiesimo turno del girone H di Serie D, non va oltre un pareggio interno contro il Brindisi, portando a tre le gare senza successo. Muove ancora la classifica la formazione di Totò Ciullo, senza però riuscire a trovare la prima vittoria del 2020. I neroverdi restano al comando della classifica, con una sola lunghezza di vantaggio sul Foggia, che nel match interno contro il Nardò ottiene la quarta vittoria negli ultimi cinque turni, cancellando subito la brutta sconfitta di Casarano. Per la formazione granata invece solo cinque punti portati a casa in sette apparizioni con soli due punti in più del Francavilla, penultimo in classifica.

Il Sorrento supera in rimonta il Grumentum, tornando ai tre punti dopo il ko di Cerignola, e riprendendosi così la terza posizione in solitaria, effettuando il controsorpasso proprio sulla formazione ofantina, che, nella trasferta di Vallo Della Lucania, cede il passo ai padroni di casa della Gelbison. Seconda sconfitta in 16 match sotto la gestione Feola, e tanto rammarico per aver perso l’occasione di accorciare sul Bitonto capolista.

Prosegue la lotta per la quinta piazza tra Casarano e Taranto. Gli uomini di Bitetto non vincono in trasferta da ben sei gare esterne, con l’ultimo blitz che è a dato addirittura 1° dicembre. Contro l’Altamura arriva un pareggio, che, complice anche il pari del Taranto sul campo del Gladiator, consente alle Serpi di restare aggrappati alla quinta piazza. Solo due punti in quattro gare per la formazione di Panarelli.

Diciottesima sconfitta in campionato per l’Agropoli sempre più fanalino di coda. Questa volta è il Gravina a tornare dalla Campania con i tre punti, ed un secondo successo di fila che porta gli uomini di Valeriano Loseto a cinque di vantaggio sulla zona rossa. Vince anche la Fidelis Andria nel derby contro il Fasano, centrando il terzo successo interno consecutivo, condannando invece i biancazzurri alla quinta sconfitta del nuovo anno. Termina in parità la sfida tra Francavilla e Nocerina.

Domenica il Bitonto farà visita al Casarano, mentre il Foggia sarà ospite del Grumentum. Molto interessanti le sfide tra Brindisi e Sorrento e Audace Cerignola-Altamura. In chiave salvezza spicca Nardò-Fidelis Andria.