GALLIPOLI – Miggiano firma una pesante vittoria sul Barletta. Cavallaro: “C’è fiducia, ora serve continuità”

Gol di Miggiano in avvio di gara e il Gallipoli ha la meglio sul Barletta, inanellando il secondo successo consecutivo casalingo. La classifica è ancora precaria, giacché il Gallo resta sul fondo insieme al Bitonto, ma i tre punti portati a casa servono per accorciare le distanze da tutte le squadre dal Manfredonia in giù, Bitonto escluso. Le distanze dalla salvezza diretta ora sono quattro ma adesso serve continuità di risultati per uscire dalle sabbie mobili.

Avvio di gara di marca locale con un tentativo di Kapnidis largo di poco; ospiti a rispondere con le azioni di Schelotto e Lamonica, senza esito. Al quarto d’ora è gol per il Gallipoli: Miggiano raccoglie un pallone vagante e scarica in porta, non lasciando scampo a Sapri. Il Barletta si scuote ma si infrange sull’ottima difesa giallorossa, guidata da un Fruci in grande spolvero.

Poco cambia nella ripresa col Gallipoli ben chiudo a difesa del vantaggio e pronto a riversarsi in contropiede nella metà campo ospite, come succede al 10′ con il raddoppio clamorosamente fallito da Kapnidis su assist di Munoz. Il Barletta avanza ma trova in Dima un ostacolo quasi insuperabile. Il tempo scorre e il Gallo non lascia spazio agli avversari portando a casa una vittoria meritata e che dà un po’ di ossigeno alla classifica.

Cavallaro: “Portiamo a casa una vittoria importante e meritata con una partita giocata in maniera compatta per tutti i 90 minuti. Il nostro avversario era forte e di prestigio ma non siamo mai andati in affanno. Stiamo migliorando e anche la prestazione ne risente. C’è consapevolezza e fiducia in tutti i sensi, ora serve continuità, la classifica va ancor di più migliorata”.

Domenica prossima, trasferta sul campo della Paganese.

IL TABELLINO

Ugento, stadio “Comunale”

domenica 21-01-2024, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 20

CD GALLIPOLI-BARLETTA 1-0

RETI: 16′ pt Miggiano

CD GALLIPOLI (3-4-1-2): Dima; Monteleone, Fruci, Trinchera; Miggiano, Donnarumma, Montagnolo, Benvenga; Colazzo (31′ st Zappacosta); Munoz (47′ st Mariano), Kapnidis (31′ st Bacca). All. Cavallaro.

BARLETTA (3-5-2): Sapri; Lacassia, Camilleri (23′ st Caputo), Capone; Schelotto (30′ st Basanisi), Rizzo, Bramati (27′ st Cafagna), Fornaro (30′ st Belladonna), Inguscio; Diaz, La Monica (43′ st De Marco). All. Bitetto.

ARBITRO: Cortale di Locri.

NOTE: ammoniti Benvenga, Miggiano, Bacca, Cavallaro (G), Inguscio, Capone, Lacassia, Camilleri (B).

