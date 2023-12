GALLIPOLI-MARTINA – Silletti e Palermo riportano i biancazzurri al secondo posto

Il Martina passa anche a Ugento in casa del Gallipoli e risale in classifica al secondo posto, risolvendo la pratica nella ripresa e allungando la striscia positiva a sette risultati utili consecutivi (con cinque vittorie nelle ultime sei). Per il Gallipoli ancora un ko, il quinto nelle ultime sei gare e la classifica diventa sempre più preoccupante.

Bene i giallorossi nel primo tempo, attivi soprattutto con Munoz che ha creato più di qualche grattacapo a Rizzo e compagni. Al 12′, discesa di Bianco con palla invitante messa in mezzo ma non raccolta da alcun calciatore in maglia giallorossa. Bene Dima in uscita su Pinto poco dopo, quindi è ancora Gallipoli al 20′ con una gran botta di Mariano che sfiora il sette. Attento Figliola sul calcio piazzato di Scialpi alla mezzora, ultima occasione di nota prima del riposo.

Dopo la pausa è il Martina a ripresentarsi in campo con piglio più aggressivo. per il gol è solo questione di minuti: è Silletti a scardinare la difesa giallorossa e a spedire, di testa, il pallone alle spalle di Dima. Azione confusa a metà tempo con mischione in area biancazzurra, ma Demoleon perde il momento giusto per il guizzo vincente. Poco dopo la mezzora il Gallo rimane in dieci per l’espulsione di Munoz e il Martina ne approfitta subito per chiudere i conti con Palermo al minuto 35. Vano l’assalto finale del Gallipoli sino al triplice fischio.

Si chiude il 2023 del Gallipoli con un ultimo posto che va assolutamente abbandonato, prima che sia troppo tardi. Benissimo la squadra di Pizzulli che si riporta nella posizioni di vertice della classifica.

Alla ripresa, Gallipoli-S.M. Cilento e Manfredonia-Martina.

IL TABELLINO

Ugento, stadio Comunale

mercoledì 20.12.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 17

CD GALLIPOLI-MARTINA 0-2

RETI: 4′ st Silletti, 35′ st Palermo

CD GALLIPOLI (3-4-1-2): Dima; Monteleone, Benvenga, Trinchera (37′ st Oltremarini); Bianco, Scialpi (10′ st Kapnidis), Donnarumma, Demoleon; Mariano (38′ pt Zappacosta), Munoz; Bacca (14′ st Miggiano). All. Cavallaro.

MARTINA (4-4-2): Figliola; Nikolli, Palermo (44′ st Battimelli), Bonanno, Rizzo; Virgilio, Silletti, Langone, Tuccitto (20′ st Ievolella); Pinto (32′ st Perrini), Mancini. All. Pizzulli.

ARBITRO: Scarpati di Formia.

NOTE: ammoniti Nikolli, Mancini, Bonanno, Palermo; espulsi al 32′ st Munoz e Scialpi dalla panchina (G).

RISULTATI E CLASSIFICA