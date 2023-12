NARDÒ – Scivolone di fine anno: il Santa Maria Cilento pone fine alla striscia del Toro

Dopo una serie positiva di undici partite, il Nardò cade di fronte al Santa Maria Cilento di Antonio Rogazzo. Di certo, non il modo di mandare in archivio un 2023 molto positivo, anche perché la sconfitta dei granata costa doppiamente cara, viste le vittorie di Altamura, Martina, Casarano e Fidelis Andria. La classifica ora dice secondo posto, a pari merito col Martina ma a meno sei dall’Altamura capolista.

L’avvio di gara del Nardò è a ritmi ridotti e solo al 15′ i salentini provano a creare qualche pericolo alla porta difesa da Spina: servizio di D’Anna per Dambros, mancino secco respinto dal portiere ospite. Devono passare altri 15 minuti per vedere un’altra azione offensiva dei locali: spunto di Ceccarini, servizio per D’Anna che, da buona posizione, manca lo specchio della porta. Dopo uno scialbo primo tempo, si va al riposo a reti bianche.

Il Santa Maria Cilento, però, parte a razzo nella ripresa: è il 7′ quando i campani impabstiscono una letale ripartenza sulla direttrice Catalano-Tedesco, assist per Nunziante e palla alle spalle di Viola a fil di palo. La reazione del Toro arriva dopo tre minuti con Gennari che trova il punto del pari, poi annullato per fuorigioco. I campani si offrono come vittima sacrificale al 12′, quando viene espulso Chironi per doppia ammonizione. Rogazzo stringe le maglie della sua squadra e il Nardò soffre terribilmente nel cercare di sfruttare la superiorità numerica, sebbene Ragno abbia messo in campo tutta l’artiglieria pesante. Sul taccuino si annotano un tentativo di Ferreira con palla di un soffio a lato e uno di Dambros che trova il pronto riflesso di Spina. I minuti passano, il Nardò s’innervosisce e combina poco o nulla di buono. L’ultima occasione giunge al 50′ quando D’Anna pesca Dambros che gira in porta di testa, colpendo la traversa. È l’ultima azione della gara e del 2023 che va in archivio con una sorprendente sconfitta, mal digerita da mister Ragno negli spogliatoi: “Ci poteva stare una sconfitta a livello statistico dopo tanti risultati positivi, ma noi dovevamo restare calmi e invece ci siamo innervositi. Le occasioni per pareggiare ci sono state. Ad ogni modo, non è una sconfitta che può compromettere una stagione”.

Alla ripresa, il Nardò ospiterà l’Andria nella prima giornata di ritorno, probabilmente nel suo stadio, dopo l’esoro forzato a Matino.

—

IL TABELLINO

Matino, stadio “via del Mare”

mercoledì 20.12.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 17

NARDÒ-S.M. CILENTO 0-1

RETI: 7′ st Nunziante

NARDÒ (3-5-2): Viola; Urquiza (13′ st Ferreira), Lanzolla (30′ st Dammacco), Gennari; Milli (25′ st Cellamare), Ceccarini, Addae (9′ st Gentile), Guadalupi, Russo; Dambros, D’Anna. All. Ragno.

S.M. CILENTO (4-1-4-1): Spina; Ferrante, Cocino, Brugaletta (30′ st Mudasiru), Coulibaly; Chironi; Maiese, Borgia (25′ st Szymanski), Nunziante (43′ st Della COrte), Catalano (14′ st Bonfini); Tedesco (37′ st Gassama). All. Rogazzo.

ARBITRO: Colelli di Ostia Lido.

NOTE: ammoniti Coulibaly, Milli, Nunziante, Spina, Szyminski; espulso Chironi (SM) al 12′ st per doppia ammonizione.

RISULTATI E CLASSIFICA