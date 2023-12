CASARANO – Basta un gol di Celli per battere il Bitonto e brindare a una vittoriosa fine d’anno

Il Casarano si mette alle spalle il pareggio col Barletta e le sconfitte con Matera e Manfredonia passando sul campo del Bitonto con un gol di Celli. Il successo del “Città degli Ulivi” consente ai rossazzurri di accorciare le distanze dal secondo posto e dal Nardò, fermato in casa dal Santa Maria Cilento.

Risultato che è anche sin troppo striminzito quello emerso dal confronto con la squadra di Modesto, vista la quantità di occasioni create e sciupate dai rossazzurri, in evidenza al 14′ con una gran botta al volo di Cerutti, salvata sulla linea da Gianfreda. Blanda la reazione neroverde e il Casarano ne approfitta per sbloccare la parità: corre il 31′ quando, da corner, Celli svetta più in alto di tutti e batte inesorabilmente Dramè. Prima del riposo, insidioso calcio piazzato di Gjonaj che sfila alto sulla traversa di poco.

Il Casarano affonda i colpi anche nel secondo tempo: al 9′ è D’Alena a chiamare in causa ancora Dramè, stavolta ineccepibile. Break bitontino al 15′ con un tentativo di Muscatiello da distanza ravvicinata, respinto con prontezza da Carotenuto. Dramè si supera altre due volte, su altrettante sortite di Corvino. Il Bitonto spinge sino alla fine, a caccia del pareggio, ma non produce grosse occasioni da rete, fatta eccezione per un bel tiro di Chacon, in pieno recupero, alzato in corner da Carotenuto. Prima del fischio finale, Dramè evita lo 0-2 respingendo un tentativo di Parisi.

Il Casarano fa in vacanza col morale alto. Alla ripresa, i rossazzurri se la dovranno vedere, ancora in trasferta, stavolta col Rotonda.

IL TABELLINO

Bitonto, stadio “Città degli Ulivi”

mercoledì 20.12.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, gg 17

BITONTO-CASARANO 0-1

RETI: 31′ pt Celli

BITONTO (3-5-2): Dramè; Tangorre, Aprile (30′ pt Espinar, 45′ pt Demichele), Gianfreda; Fioretti (33′ st Chacon), Clemente, Grumo (33′ st Mazzarano), Muscatiello, Stasi; Ventola (13′ st Figliolia), Palazzo. All. Modesto.

CASARANO (4-2-3-1): Carotenuto; Pedalino, Celli, Guastamacchia, Giannini; Cerutti, D’Alena (35′ st Emmanouil); Corvino (19′ st Citro), Gjonaj (23′ st Falcone), Gambino (45′ st Parisi); Perez (29′ st Rajkovic). All. Laterza.

ARBITRO: Caruso di Viterbo.

NOTE: ammoniti Clemente, Guastamacchia, Perez.

