GALLIPOLI – Basta un gol al Manfredonia per piegare il Gallo, primo sorriso per i sipontini

Lo scontro-salvezza Gallipoli-Manfredonia se lo aggiudicano i ragazzi di mister Cinque, grazie alla rete siglata da Babaj al 24’. Nonostante un buon secondo tempo da parte dei padroni di casa, i giallorossi non riescono nell’intento di ribaltare il risultato, uscendo dal Comunale di Ugento con una sconfitta.

La prima frazione di gara è nel complesso molto equilibrata. Da segnalare il tiro di Giacobbe al 12’ che, approfittando di un liscio nell’area giallorossa, impatta bene il pallone ma calcia di poco alto sopra la traversa e, dopo 8 minuti, la conclusione di Hernaiz, neutralizzata da un grande intervento di Passaseo, che con una grande parata riesce a spedire in angolo. Al 24’, poi, si sbocca il match: il numero 7 Babaj riesce a penetrare dalla destra, effettua un tiro ad incrociare e insacca in porta, nonostante il tocco dell’estremo difensore, che non basta ad evitare lo svantaggio.

La ripresa si apre con un doppio cambio dei gallipolini: escono Quarta e Montagnolo per lasciare spazio, rispettivamente, ad Anzano e a Nestola. L’atteggiamento dei padroni di casa è certamente più propositivo: al 51’ Passaseo è costretto ad allungarsi per deviare un’ottima conclusione di Hernaiz, e solo pochi secondi dopo il numero 1 giallorosso effettua un’altra parata importante salva-risultato, questa volta con il piede sinistro. Al 57’ è capitan Scialpi a suonare la carica con una splendida parabola da fuori area: per levarla dall’incrocio, Rossi deve superarsi e non di poco. Al minuto 59 Carrozza opta per altre due sostituzioni: dentro Artigas e Ranieri al posto di Tommasone e Iurato. Al 65’ viene fischiato un calcio di rigore per gli ospiti, complice un intervento in ritardo da parte di Anzano: dagli undici metri va Pozzebon, ma spedisce in curva. Poco altro da evidenziare dopo il penalty fallito dal 9 biancoazzurro.

Per i sipontini è la prima vittoria in campionato; il Gallo, invece, infila la terza sconfitta consecutiva, quarta nelle ultime sei. Domenica prossima, Bitonto-Gallipoli.

—

IL TABELLINO

Ugento, stadio Comunale

domenica 22.10.2023, ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 7

GALLIPOLI-MANFREDONIA 0-1

RETI: 24′ Babaj

GALLIPOLI (3-5-2): Passaseo; Bianco, De Nova, Benvenga; Quarta (45’ Anzano), Sansò, Scialpi (72’ Caputo), Montagnolo (45’ Nestola), Miggiano; Tommasone (59’ Artigas), Iurato (59’ Ranieri). A disposizione: De Donno, Fruci, Trinchera, Bacca. Allenatore: Carrozza.

MANFREDONIA (4-3-3): Rossi, Bamba, Taormina, Amabile (91’ Basualdo), Conate, Forte, Babaj (87’ Balba), Giacobbe, Pozzebon (75’ Cesario), Calemme (89’ Valentini), Hernaiz (92’ Viti). A disposizione: Paduano, Brunetti, Prencipe, Achik. Allenatore: Cinque.

ARBITRO: Boccuzzo sez. Reggio Calabria.

NOTE: al 65′ Pozzebon (M) fallisce un calcio di rigore.

