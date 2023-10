NARDÒ – Il Toro ferma la corsa dell’Altamura, al “Tonino D’Angelo” le firme di Dambros e Ceccarini

Un ottimo Nardò frena la corsa dell’Altamura che scivola per la prima volta in campionato. Per il Toro è la seconda vittoria consecutiva, terza nelle ultime quattro e prima in trasferta. Successo che riporta la truppa di Nicola Ragno a metà classifica.

La gara comincia subito bene per gli ospiti, in vantaggio già al 2′ con un gol di Dambros che approfitta di un errore difensivo dell’Altamura e insacca con facilità alle spalle di Fernandes. Lo stesso Dambros, poi, deve lasciare il campo attorno alla mezzora per infortunio alla schiena; al suo posto entra De Giorgi. Poco o nulla sul fronte altamurano, il primo tempo si chiude sullo 0-1.

Così come nel primo tempo, il Nardò parte forte anche nella ripresa: prima sfiora il raddoppio con Ciracì, Russo (palo), poi lo coglie al 4′ con Ceccarini, che sfrutta a dovere un bel cross di De Giorgi e un velo di Gentile. Il Toro vola e continua ad attaccare, affondando i colpi con facilità. Giacomarro si sbilancia, giocando con quattro attaccanti, per cercare di riaprire la gara: al minuto 85, Loiodice si guadagna e trasforma un rigore per fallo subito da Mariani. Lo stesso Loiodice, poi, al 94′ sciupa l’occasione per il clamoroso pari.

Al triplice fischio, è festa neritina. Domenica prossima, a Matino arriverà il Matera.

—

IL TABELLINO

Altamura, stadio “T. D’Angelo”

domenica 22.10.2023, ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 7

T. ALTAMURA-NARDÒ 1-2

RETI: 2′ pt Dambros (N), 4′ st Ceccarini (N), 40′ st rig. Loiodice (A)

T. ALTAMURA (3-5-2): Fernandes – Errico, Petta (8′ st Molinaro), Bertolo – Grande (36′ st Battimelli), Bolognese, Dipinto (19′ st Kharmoud), D’Innocenzo, Maccioni (19′ st Parisi) – Lattanzio, Scardina (19′ st Loiodice). All. Giacomarro.

NARDÒ (3-5-1-1): Viola – Urquiza, Lanzolla, Gentile (19′ st Mariani) – Ciracì (25′ st Milli), Ceccarini (25′ st Ciannamea), Addae, Guadalupi, Russo – Gentile, Dambros (29′ pt De Giorgi). All. Ragno.

ARBITRO: Muccignato sez. Pordenone.

NOTE: ammoniti Bertolo, Loiodice (A), Lanzolla, Ciracì, Ceccarini (N).

RISULTATI E CLASSIFICA