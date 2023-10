MARTINA-CASARANO – Cerutti riprende Maffei, i biancazzurri sciupano un’ora di superiorità numerica

Succede tutto nel corso della prima frazione di gioco tra Martina e Casarano, con le due marcature, e l’espulsione di Vona che ha costretto il Casarano a rimanere in 10 per oltre un’ora di gioco.

LA CRONACA. Il Martina passa la primo affondo: al 5’ Vona atterra Palermo al limite dell’area e viene ammonito. Sul pallone si presenta Maffei: l’ex Bitonto, con una traiettoria beffarda, sorprende Pucci e porta in vantaggio i padroni di casa. La risposta del Casarano giunge dopo cinque giri d’orologio con Falcone che supera Tuccitto e serve Citro ma la conclusione dell’ex Bari non trova lo specchio della porta di Figliola. Al 34’ l’episodio che potrebbe cambiare l’inerzia del match: Vona commette un nuovo fallo su Palermo e viene espulso per doppia ammonizione, lasciando i salentini in dieci uomini. Maffei ci prova al 36’ col sinistro da posizione defilata ma Pucci respinge in corner. Al 40’ il Casarano trova il pareggio: Cerutti recupera palla su Ganfornina, avanza centralmente e col destro batte Figliola, realizzando il gol dell’ex. Nel finale del primo tempo ci prova Ganfornina con una punizione dai trenta metri ma Pucci, stavolta, alza in corner.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa il Casarano ci prova con un cross di Giannini per Perez ma l’attaccante mesagnese, in acrobazia, non si coordina. Al 4’ Ievolella ruba palla sulla destra, si accentra e tira di collo mandando alto. Ancora Martina in avanti: Ganfornina ci prova dal limite con un diagonale rasoterra che finisce di poco a lato. Al 7’ triangolazione Ievolella-Langone con l’esterno che non trova la porta da buona posizione. Il Martina non riesce a sfruttare la superiorità numerica e cerca l’episodio che potrebbe cambiare l’inerzia del match ma è il Casarano a rendersi pericoloso al 29’: punizione di Gjonaj, colpo di testa di Guastamacchia che chiama all’intervento prodigioso Figliola. Tre minuti dopo, sempre su palla inattiva, ci prova Celli: la sfera termina sopra la traversa. Il Casarano continua a crederci e ci prova con un’azione personale di Gambino ma il sinistro dell’esterno si spegne sul fondo. Al 47’ il Martina ha l’occasione per conquistare i tre punti: discesa di Pinto, assist invitante per Palermo che da posizione favorevole si fa ribattere la conclusione. Finisce 1-1 al Tursi, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Sesto risultato utile consecutivo per le Serpi, terzo per gli itriani. Domenica prossima, Casarano-Altamura e Gravina-Martina.

IL TABELLINO

Martina Franca, stadio “Tursi”

domenica 22.10.2023, ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 7

MARTINA-CASARANO 1-1

RETI: 5’ pt Maffei (M), 40’ pt Cerutti (C)

MARTINA (4-3-3): Figliola; Tuccitto, Rizzo, Silletti, Mancini; Ganfornina, Virgilio, Langone (21’ st Ancora); Ievolella (21’ st Vaticinio), Palermo, Maffei (40’ pt Pinto). A disp.: Pirrò, Della Corte, Perrini, Dieng, Sicurella, Albanese. All.: Moncelli (Pizzulli squalificato)

CASARANO (4-2-3-1): Pucci; Pedalino, Vona, Celli, Giannini; De Luca (25’ st Ramos), Cerutti; Gambino, Citro (35’ pt Guastamacchia), Falcone (22’ st Gjonaj); Perez (45’ st Rajkovic). A disp.: Carotenuto, Thiandoum, Versienti, Colazzo, Parisi. All.: Laterza.

ARBITRO: Menozzi di Treviso

NOTE: Ammoniti Langone, Silletti, Ganfornina (M), Vona, Pucci (C); espulso Vona (C) al 34′ pt per doppia ammonizione. Rec. 2, 4.

