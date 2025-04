FASANO-UGENTO – Ancora e Sanchez mettono la firma sul blitz giallorosso al “Vito Curlo”

Vittoria dal peso specifico enorme quella dell’Ugento al “Vito Curlo” di Fasano. Con un gol per tempo, i giallorossi fermano la corsa degli avversari, in serie positiva da sette partite, e salgono a quota 36 punti in classifica, scavalcando, di colpo, Acerrana e Manfredonia. Oggi i salentini di Mimmo Oliva sarebbero salvi, una grosse iniezione di fiducia in vista delle ultime due importanti sfide salvezza contro Matera, in casa, e Virtus Francavilla, fuori. Il Fasano conserva, comunque, il quinto posto in classifica che varrebbe la disputa dei playoff contro la Nocerina ma dovrà difenderlo nelle ultime due partite dagli assalti delle inseguitirici, Virtus Francavilla in primis.

Avvio di gara di marca locale: al 6′ Bedini provvidenziale a chiudere lo spazio a Battista che si apprestava a battere a rete. Al 26′ replica salentina con un tentativo dalla distanza di Navarro neutralizzato da Lombardo. Doppia chance Fasano poco dopo, con Corvino – tiro respinto da un difensore – e Penza – botta dal limite intercettata da Illipronti. Alla mezzora Ugento in vantaggio con un contropiede promosso sulla destra da Rossi che serve un pallone d’oro ad Ancora, freddo e letale da corta distanza nel battere Lombardo col piattone. Lo stesso Rossi si procura l’espulsione di Onraita al 42′: il difensore fasanese lo stende mentre era lanciato verso la porta avversaria, rosso diretto. Sempre Rossi protagonista, stavolta in negativo, al 45′, quando è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio, lasciando spazio a Medina. Prima del riposo, Lombardo super su un colpo di testa di Ancora.

Fasano aggressivo in avvio di ripresa ma ancora ingenuo con Penza che commette un brutto fallo su Navarro – forse frustrato per una punizione a favore del Fasano non fischiata – e guadagna gli spogliatoi in anticipo raggiungendo Onraita. La squadra di mister Pistoia ci prova anche in nove con Losavio, due volte bloccato dagli interventi di Illipronti. Al 27′ Corvino su punizione colpisce la traversa, poi, al 28′, altra punizione di Corvino su cui interviene Clemente che non centra lo specchio della porta. Fasano arrembante in nove contro undici ancora con Ganci al 42′ che spara alto da buona posizione. In contropiede al 50′ arriva il gol del raddoppio ugentino: Urquiza atterra Sanchez in area ed è rigore, trasformato dallo stesso spagnolo che fissa lo 0-2 e la nona rete stagionale in campionato.

Esulta l’Ugento al triplice fischio, bissando la vittoria di domenica contro il Martina. Sei punti in quattro giorni per i ragazzi di Oliva sono oro colato in vista del finale di campionato. Alla ripresa, il 27 aprile, al “Comunale” arriverà il Matera, ancora impegnato nella lotta playoff; per il Fasano, trasferta a Francavilla in Sinni.

IL TABELLINO

Fasano, stadio “Vito Curlo”

giovedì 17.04.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 32

FASANO-UGENTO 0-2

RETI: 30′ pt Ancora, 50′ st rig. Sanchez

FASANO (3-4-2-1): Lombardo; Urquiza, Onraita, Orlando (34′ st Marsico); Mauriello, Murgia (12′ st Clemente), Penza, Barile (12′ st Lupoli); Battista (10′ st Ganci), Corvino; Losavio. All. Pistoia.

UGENTO (4-3-1-2): Illipronti; Bedini, Romero, Martinez (26′ st Lezzi), Navarro; Grisley, Amabile (35′ st Sanchez), Teyou (17′ st Ruiz); Regner; Rossi (45′ pt Medina), Ancora (22′ st Signorile). All. Oliva.

ARBITRO: Femia di Locri.

NOTE: Ammoniti Orlando, Penza, Lombardo, Corvino, Lupoli (F), Teyou, Ruiz (U); espulsi al 42′ pt Onraita (F), per interruzione di chiara occasione da gol, e al 7′ st Penza (F) per fallo grave.

