LECCE – Arriva il Como, i giallorossi non possono più fallire

La partita tra Lecce e Como, in programma domani, sabato 19 aprile alle ore 15 allo stadio “Via del Mare”, si preannuncia decisiva per entrambe le squadre, ma soprattutto per il Lecce, che sta affrontando un momento molto difficile in campionato. Con ben nove partite senza vittorie (3 pareggi e 6 sconfitte), la squadra salentina, reduce dal ko in casa della Juventus, ha bisogno urgentemente di tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e dare una scossa alla propria stagione. L’ultima vittoria risale al 31 gennaio, quando il Lecce espugnò Parma con un 3-1. Da allora, i giallorossi hanno faticato a trovare la giusta continuità e non possono più permettersi passi falsi.

Il Como, pur avendo già raggiunto una certa serenità in classifica, non è disposto a fare sconti. La squadra lombarda, infatti, ha le carte in regola per consolidare il suo status di salvezza e vuole approfittare delle difficoltà del Lecce per portare a casa punti fondamentali. Nonostante una stagione altalenante, i lariani sono riusciti a tirarsi fuori dalla zona pericolosa e arrivano a Lecce con l’intento di continuare a fare bottino per chiudere la stagione senza particolari rischi. La sfida, che manca dal massimo campionato dal lontano 1989, rappresenta quindi una grande occasione per entrambe le formazioni.

I tifosi leccesi fremono in vista di questa sfida decisiva. Le valutazioni attuali non sembrano favorire molto il Lecce: il successo dei salentini è infatti quotato a 3.57, mentre la vittoria del Como è a 2.05, a testimonianza che i lariani sono considerati più favoriti, nonostante la trasferta. La necessità di fare punti da parte dei salentini però, che giocano fra le mura amiche, potrebbe influenzare le scommesse live, soggette come sono a cambiamenti rapidi e imprevedibili durante il corso della partita.

Nel bilancio storico al «Via del Mare», il Lecce ha ottenuto 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte in 13 precedenti contro il Como. Nei quattro confronti diretti giocati in Serie A, il Lecce non ha mai battuto il Como. Il successo più recente fu quello per 1-0 firmato da un gol di Almqvist in Coppa Italia il 13 agosto 2023. L’ultimo Lecce-Como in Serie A (marzo 1989) fu uno 0-0.

L’eventuale vittoria di sabato sarebbe quindi un passo importante per il Lecce, non solo per la classifica, ma anche per ritrovare fiducia e continuità nel gioco.

Il Lecce dovrà fare affidamento sul supporto del suo pubblico, cercando di sfruttare il fattore casa per interrompere la lunga striscia negativa. Il tecnico Marco Giampaolo avrà bisogno di una prestazione di squadra solida, capace di evitare gli errori che hanno condizionato le ultime partite. Per il Como, invece, l’obiettivo sarà quello di non abbassare la guardia e approfittare delle difficoltà del Lecce per uscire con un risultato positivo. Entrambe le squadre sono consapevoli dell’importanza della gara, e si preannuncia una sfida combattuta fino all’ultimo minuto.